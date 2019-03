L’ex Uomini e Donne Ivano Marino condannato a un anno e due mesi per aver perseguitato un campione olimpico – VIDEO

L’ex Uomini e Donne Ivano Marino condannato a un anno e due mesi per stalking, sostituzione di persona e diffamazione

“Dirò a tutti che sei gay”: reiterando questa minaccia, il fashion blogger e web influencer Ivano Marino – noto al pubblico anche per essere stato un corteggiatore del programma tv Uomini e Donne – ha perseguitato per due anni il nuotatore olimpico romano Alex Di Giorgio.

Ma non gli è andata liscia: per lui è arrivata ieri la condanna a un anno e due mesi di carcere con la triplice accusa di stalking, sostituzione di persona e diffamazione.

Sostituzione di persone perché Marino aveva creato degli appositi account fake in cui “impersonava” Di Giorgio, che ha così raccontato la vicenda in aula: “Mi sono deciso a denunciare perché non ce la facevo più. Inviava messaggi a me, ma anche a conoscenti. Ha creato anche dei profili fake a mio nome e con mie foto”.