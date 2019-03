Meghan Markle, il giornalista Piers Morgan si scaglia contro la Duchessa. E mette in guardia Harry

Nel corso di un’intervista radiofonica, il noto personaggio televisivo e giornalista Piers Morgan ha attaccato duramente Meghan Markle definendola arrivista e finta

Nuovo attacco per Meghan Markle, e stavolta le frecciate non sono arrivate né dai suoi fratellastri né da suo padre. A lanciare una durissima invettiva nei confronti della Duchessa del Sussex è stato, questa volta, Piers Morgan. Il direttore del Daily Mirror e del News of the World non ha mancato di esprimere un suo sincero giudizio sulla moglie del Principe Harry. Il giornalista, nel corso di un’intervista rilasciata durante l’Australia Today Show, ha parlato senza mezzi termini di una donna arrivista che ha sfruttato tutta la vita le persone per raggiungere il suo attuale status sociale. Piers Morgan, a suo modo, non ha mancato di mettere in guardia il secondogenito del Principe Carlo.

Piers Morgan attacca Meghan Markle, il giornalista ha raccontato della loro conoscenza

Intervistato da Deborah Knight, Piers Morgan– personalità di grande spicco, oltremanica, nel mondo della televisione e della carta stampata– ha ribadito il suo pensiero su Meghan Markle e ha strutturato le sue risposte motivando le ragioni dei suoi sospetti sulla genuinità della Duchessa del Sussex. Proprio così: secondo Piers Morgan, Meghan è una donna falsa e costruita. “Sai, mi dispiace dover dire che temo che lei sia così. Anche se alcune persone la adorano, temo di vedere un po’ di attrice in lei. Ha usato persone per arrivare a quello che ora è, naturalmente, il top, visto che è entrata nella la famiglia reale. L’ho conosciuta abbastanza bene nell’arco di due anni. Ci scambiavamo molti messaggi molto e molte e-mail. Ho bevuto un paio di pinte di birra scura e lei dei martini sporchi. Mi disse poi: “Mi sono divertita molto. Mi piacerebbe rivederti.”, ha rivelato Morgano.

Piers Morgan attacca Meghan Markle, ecco perché la Duchessa sarebbe un’arrampicatrice sociale

L’uomo si è poi affrettato a dire che, oltre a essere un discorso puramente platonico, lui e Meghan non si rividero più perché proprio quella notte lei conobbe il futuro marito Harry. Questo comportamento di Meghan Markle avrebbe fatto comprendere a Piers Morgan di trovarsi di fronte a un’arrampicatrice sociale, che lo aveva scaricato non appena aveva trovato qualcosa di meglio, mostrandole il suo lato duro. Morgan, nel corso della stessa intervista, non ha mancato di mettere in guardia il principe Harry sulla donna che ha sposato: “Buona fortuna ad Harry. Spero che lui sappia cosa sta facendo. Se tutto va storto non provate a venire a piangere da me. Non dite che non vi avevo avvertito“.

(Fonte: Daily Star Online)

Maria Mento