“Parlava con il 15enne sotto la doccia e non distoglieva lo sguardo dal suo corpo”: lo scandalo di Prato nasce in palestra

Dalle testimonianze raccolte dagli inquirenti e dalle chat tra l’insegnante ed il 15enne emergono nuovi dettagli sullo scandalo di Prato.

Continua a tenere banco la scandalosa relazione intrattenuta dall’insegnante con il 15enne. Dopo che i test del dna hanno dimostrato che la paternità del figlio della donna è da attribuire al ragazzo, gli investigatori hanno sequestrato il pc e lo smatphone della donna, da cui sono emersi alcuni particolare sul funzionamento della relazione.

Si è scoperto che il rapporto sessuale andava avanti da circa due anni e che la donna aveva spinto l’adolescente a continuarla sottoponendolo a continue minacce psicologiche e a ricatti. In una delle conversazioni si legge come la donna lo forzi a dirle che l’ama e a mantenere in piedi la relazione, minacciando di ricorrere allo xanax per suicidarsi.

A quel punto il 15enne si convince a dirle che la ama e questa va oltre asserendo di voler lasciare il marito per lui: “Sei contento?”, aggiunge la donna, una domanda a cui il ragazzo cerca di sfuggire con diplomazia: “Forse è più intrigante se resti con tuo marito”, frase che porta l’insegnante ad accusarlo di volerla solo come amante.

Scandalo di Prato le testimonianze: “Stava a fissarlo sotto la doccia”

A quanto pare tutto è nato all’interno della palestra in cui il ragazzino seguiva delle lezioni di karate, lezioni a cui partecipava anche il primo figlio della donna. La titolare della palestra si era insospettita quando aveva notato che la donna passava molto tempo nello spogliatoio dei bambini ed ha raccontato quanto aveva visto l’ultima volta: “Una volta l’ ho vista in piedi, appoggiata a una colonna, mentre parlava con che faceva la doccia. Non distoglieva gli occhi da lui. In effetti, ripensandoci, qualcosa di strano c’ era”. Ad accorgersi dell’atteggiamento strano della donna anche una delle altre madri, la quale ha fatto rapporto alla titolare, convincendola a far cambiare il ragazzo nello spogliatoio degli adulti.