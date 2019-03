Terribile incidente durante il tour americano: una intera band perde la vita nello schianto

Terribile incidente durante il tour americano: il duo di Liverpool Her perde la vita

Oggi un grave lutto ha colpito la scena musicale inglese.

Gli Her, duo di Liverpool composto da Stephen Fitzpatrick e Audun Laading, hanno perso la vita in un terribile incidente automobilistico mentre si dirigevano allo Stadio di Sant’Ana in California (Stati Uniti d’America). Gli Her avevano pubblicato da poco (2018) il loro primo album “Invitation To Her’s“.

La notizia è stata data dalla casa discografica produttrice dei loro lavori, la Heist Or Hit, la quale ha confermato anche la morte del loro Tour Manager, Trevor Engelbrektson.

“Abbiamo tutti il cuore spezzato. La loro energia, la loro vitalità e il loro talento hanno definito la nostra etichetta. Come umani, erano calorosi, gentili e divertenti. Ogni volta che si fermavano nei nostri uffici era un’esperienza edificante. Dire che ci erano vicini sarebbe sottovalutare un’amicizia davvero bella, si amavano come fratelli. Musicalmente gli Her erano stupefacenti. Avevano un’attitudine per la melodia, il divertimento e l’intrattenimento uniti a una complessità tanto sofisticata quanto elegante. Stavano suonando in America di fronte a migliaia di fan entusiasti. I fan con i quali si incontravano e trascorrevano del tempo erano la loro passione. Il mondo era ai loro piedi. Tutti qui in etichetta sono sopraffatti e sconvolti. Abbiamo perso i nostri amici e al mondo è stato negato il loro talento”

