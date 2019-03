Chi è Enrico Lo Verso, concorrente di Ballando con le stelle: età, biografia e curiosità

Tutto su Enrico Lo Verso, concorrente di “Ballando con le stelle”.

Enrico Lo Verso sarà tra i concorrenti della nuova edizione di “Ballando con le stelle”, che aprirà ufficialmente i battenti il 30 marzo. Ecco qualche nota biografica sull’attore.

Enrico Lo Verso è nato a Palermo nel 1964. Ha studiato recitazione al Centro sperimentale di cinematografia e all’Istituto nazionale del dramma antico ed è nel 1988 che debutta al cinema con una piccola parte nel film “Atto di dolore”, a cui segue un ruolo maggiore l’anno seguente, in “Ragazzi nervosi”. Nel 1991, il regista americano Michael Lehmann lo sceglie per il film “Hudson Hawk – Il mago del furto”, al fianco di Bruce Willis, ma la svolta che gli dona una grande popolarità nazionale avverrà soltanto nel 1992, quando viene scelto per il ruolo del carabiniere Antonio, nel celebre film “Il ladro di bambini”, diretto da Gianni Amelio. Ha avuto anche un ruolo nel film “La scorta” di Ricky Tognazzi, in “Hannibal” di Ridley Scott, “Milano Palermo – Il ritorno” e in “Baaria” di Gabriele Salvatores.

Età, biografia e curiosità su Enrico Lo Verso

E’ sposato con Elena, da cui nel 1992 ha avuto un figlio, Giacomo.

