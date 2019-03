Cosa guardare stasera in tv? La programmazione completa in prima e seconda serata di sabato 30 marzo 2019

La programmazione completa in prima e seconda serata di sabato 30 marzo 2019.

Partiamo da Rai 1 che propone il primo appuntamento della nuova edizione di “Ballando con le stelle”, programma condotto da Milly Carlucci: giunto alla sua tredicesima edizione, il programma propone, ancora una volta, in gara coppie di ballo formate da un VIP e un professionista. A seguire, “Top tutto quanto fa tendenza”.

Su Rai 2 il primo episodio della serie “The Rookie”: John Nolan, dopo un divorzio e un incidente che lo segna profondamente, è deciso a cambiare vita e seguire il suo sogno di entrare nel corpo di polizia di Los Angeles nonostante i suoi quarant’anni. Nove mesi dopo, Nolan e i suoi giovani compagni di accademia entrano in servizio a fianco di agenti esperti. Tuttavia per i tre novellini non sarà facile superare il giudizio severo degli istruttori e affrontare le difficoltà del lavoro di pattuglia; specialmente per John, apertamente preso di mira dal sergente Grey, a causa della sua età. In seconda serata, un nuovo episodio di “Bull”.

Su Rai 3un nuovo appuntamento con la divulgazione di “Sapiens”, seguito dal tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, partendo da Rete 4 che propone il film “Nati con la camicia”: Rosco Fraker e’ uno stravagante ventriloquo che gira il mondo in pattini a rotelle, Doug O’Riordan un ex-detenuto dal pugno facile e il cuore tenero, appena uscito di galera. I due si incontrano in un bar, nel bel mezzo di una rissa di cui essi stessi sono i principali protagonisti! E fra una scazzottata e l’altra, si ritroveranno implicati nelle piu’ improbabili fatalità. Subito dopo, un altro film: “I mostri oggi”.

Su Canale 5 un altro importante debutto: la prima puntata del serale di “Amici 13”: i ragazzi che hanno avuto la possibilità di accedere al serale, si battono in una serie di sfide, tra canto e ballo, capitanati dai direttori artistici Ricky Martin e Vittorio Grigorio. In seconda serata, il tg della notte.

Su Italia 1 serata all’insegna dell’intrattenimento per i più piccoli e le famiglie, con il film “Il viaggio di Arlo”: Arlo e’ il figlio piu’ piccolo in una famiglia di dinosauri molto evoluti, dato che il meteorite che avrebbe dovuto colpire la terra 65 milioni di anni fa ha sbagliato il tiro, e i dinosauri non si sono estinti ma hanno progredito nel loro percorso evolutivo. La sorella e il fratello maggiori di Arlo sono in gamba e aiutano i genitori a coltivare i campi della fattoria: entrambi si sono perciò guadagnati il diritto di apporre la loro impronta sul silo che custodisce le provviste per l’inverno, accanto a quelle di mamma e papa’. Ma Arlo non riesce a fare altrettanto perche’ e’ dominato dalla paura di quasi tutto ciò che lo circonda, perfino le galline che popolano il recinto della fattoria. Il padre di Arlo decide allora di affidare al suo cucciolo un incarico di responsabilità che potrebbe meritargli l’onore dell’impronta: cacciare il misterioso ladruncolo che ruba le provviste dal silo. Quel ladruncolo si rivelerà un cucciolo d’uomo, e Arlo non troverà il coraggio di ucciderlo, ponendo fine alle sue ruberie. A quel punto papa’ dinosauro accompagnerà il figlio attraverso il paesaggio preistorico alla ricerca della preda sfuggita, ma quella battuta di caccia avra’ un esito tragico, che darà inizio al lungo viaggio di Arlo per diventare grande e superare la paura di vivere. A seguire, “Dragon Ball Super”.

Su La7 un nuovo episodio di “Little murders”, seguito dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, segnaliamo su Tv8 le qualificazioni di Formula 1, relative al GP Bahrain.

Stasera in TV, sabato 30 marzo 2019: l’elenco completo dei programmi in prima e seconda serata

Rai 1

20:35 Ballando con le stelle

0:40 Top – Tutto quanto fa tendenza

Rai 2

21:05 The Rookie (serie tv)

22:40 Bull (serie tv)

Rai 3

21:40 Sapiens – Un solo pianeta

23:50 TG Regione

Rete 4

21:27 Nati con la camicia (film)

23:52 I mostri oggi (film)

Canale 5

21:20 Amici di Maria

0:40 X – Style

Italia 1

21:20 Il Viaggio di Arlo (film)

23:10 Dragon Ball Super

La7

21:15 Little Murders by Agatha Christie (serie tv)

23:30 Tg La7

Tv8

21:30 Formula 1: GP Bahrain, Qualifiche

22:35 Paddock Live

Iris

21:00 The Guardian (film)

23:59 Delitti inquietanti (film)

Cielo

21:10 Waco (serie tv)

22:00 Waco (serie tv)

23:00 Il Cigno Nero (film)

Maria Rita Gagliardi