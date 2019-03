Drammatico incidente stradale tra un camion e un’auto ad Ancona: c’è una vittima

Ieri, intorno alle ore 19:30, il semirimorchio di un camion si è staccato dal tir, centrando in pieno una vettura che si trovava dietro al mezzo. Il conducente è rimasto ucciso

Terribile fatalità ieri sera, ad Ancona (Marche), intorno alle ore 19:30. Un mezzo pesante e un’automobile, una Fiat Punto di colore nero, stavano entrambe percorrendo Via dell’Industria quando il semirimorchio del tir si è staccato dalla parte anteriore del camion, finendo addosso alla retrostante vettura Fiat. L’impatto è stato violentissimo e la vettura ne è rimasta completamente distrutta. Il mezzo, ormai un informe groviglio di lamiere, è finito in un fossato. All’interno il corpo senza vita del suo conducente, più tardi recuperato dai Vigili del Fuoco. L’uomo (di cui non conosciamo le generalità) sarebbe morto sul colpo.

Drammatico incidente mortale ad Ancona, il conducente del mezzo pesante non si è accorto subito dell’accaduto

Un uomo alla guida di una Fiat Punto nera è deceduto ieri sera, sul colpo, sulla strada che conduce da Polverigi alla Chiusa di Agugliano. Stando alle prime ricostruzioni, l’uomo era alla guida della sua macchina e si stava spostando su Via dell’Industria quando, all’incrocio con Contrada Colonne e il country house “La cilicchia”, il semirimorchio del mezzo pesante che si trovava di fronte alla macchina si è staccato dalla sua motrice. La vettura non ha potuto evitare il semirimorchio ed è stata centrata in pieno. Morto sul colpo il suo conducente. La Fiat Punto è stata recuperata, più tardi, in un fossato: ridotta a un ammasso di lamiere, all’interno custodiva il corpo ormai privo di vita del conducente. Il mezzo pesante incriminato apparterebbe a un moldavo di 55 anni che risiede da tempo a Osimo. L’uomo, avvenuto l’incidente, non si sarebbe subito reso conto di quando successo.

Drammatico incidente mortale ad Ancona, ascoltato il conducente del mezzo pesante

Il conducente del mezzo pesante non si sarebbe accorto immediatamente di aver perso il rimorchio, né della tragedia che si era appena verificata. Quando si è reso conto di non avere più il semirimorchio al seguito è tornato indietro, ma era già troppo tardi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri di Agugliano e di Osimo e i sanitari della Croce Gialla. Per rimuovere il rimorchio è stato necessario utilizzare un autogru. In serata il magistrato ha autorizzato la rimozione. I Carabinieri hanno raccolto la testimonianza del camionista moldavo.

(Fonte: Il Resto del Carlino)

Maria Mento