Anziano disabile e malato vince 400 euro alla lotteria: tre rom lo inseguono coi figli in braccio e lo derubano

Anziano vince 400 euro: i rom lo seguono e lo derubano

Hanno visto un anziano, disabile e con il carrellino per spostarsi, vincere quasi 400 euro alla lotteria e quindi l’hanno inseguito per rapinarlo.

Una banda di rom con tanto di bambini al seguito ha inseguito e rapinato un anziano che aveva appena vinto 370 euro alla lotteria. Il fatto è avvenuto in piazza de Gasperi a Padova l’1 marzo, ma è stato reso noto ora.

I rom hanno agito con i figli in braccio

La vittima, un uomo anziano e gravemente malato che per spostarsi senza perdere l’equilibrio aveva bisogno di un carrellino, aveva appena vinto al Gratta e Vinci ed era stato a ritirare i soldi: 370 euro in totale.

Una squadra di rom originari della Bosnia, e residenti in provincia di Vicenza, ha notato la vincita dell’uomo ed ha subito pensato di poter fare un colpo semplice, stante lo stato di fragilità della vittima. Così i tre stranieri, con tanto di bambino sulla carrozzina, si sono messi a seguire l’anziano e l’hanno derubato, sfilandogli il portafoglio gonfio di soldi. I tre nomadi hanno agito tenendo anche dei bambini ancora in fasce in braccio, per passare inosservati.

L’anziano, accortosi di essere stato derubato, ha anche cercato di inseguire i ladri. Ha poi chiamato il 113, ma i tre malviventi erano ormai scappati. La polizia è comunque riuscita a rintracciare i tre rom grazie anche alle telecamere presenti in zona e li ha denunciati tutti e tre: sono due donne ed un uomo bosniaci, individuati e denunciati dalla Squadra Mobile.

L’uomo del gruppo aveva anche dei precedenti per furto. Per l’uomo e per una delle due donne è stato disposto il divieto di dimora nel vicentino. La terza donna dovrà presentarsi presso l’autorità giudiziaria ogni giorno.

La vicenda ricorda la terribile aggressione avvenuta a Vicenza, dove una donna ha perso la vita durante il tentativo di furto della sua auto.