Cosa c’è stasera in tv? La programmazione completa in prima e seconda serata di domenica 31 marzo 2019

Cosa c’è stasera in tv? Ecco la programmazione completa, in prima e seconda serata, di oggi, 31 marzo 2019.

Partiamo da Rai 1 che propone una nuova puntata di “Che tempo che fa”, programma di attualità, politica e spettacolo, condotto da Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback. A seguire, “Speciale Tg1”.

Su Rai 2 un nuovo episodio di “N.C.I.S”: la serie segue le indagini di un gruppo di agenti speciali della marina del NCIS, un acronimo che sta per Naval Criminal Investigative Service. L’agenzia federale esiste davvero, è stata fondata addirittura nel 1882, e la sua mission è quella di investigare sui crimini associati alla Marina militare americana o al corpo dei Marines. Nei suoi compiti però rientra anche l’attività di controspionaggio e di antiterrorismo. In seconda serata, un nuovo episodio di “F.B.I” e “La domenica sportiva”.

Su Rai 3 una nuova puntata di “Amore criminale”, storie di donne che sono state uccise da compagni o mariti violenti, condotto da Veronica Pivetti. Subito dopo, il tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, partendo da Rete 4 che propone il film “Decisione critica”: un 747 diretto a Washington viene dirottato da un terrorista islamico. David Grant, funzionario dei servizi segreti americani esperto in terrorismo internazionale, capisce il vero intento del criminale: far esplodere su Washington un carico letale di gas nervino. Così bisogna decidere se mettere in pericolo la vita di migliaia di persone facendo atterrare l’aereo, o se sacrificare quattrocento passeggeri facendolo esplodere. A seguire, “Virus”.

Su Canale 5 va in onda la prima puntata della fiction, con protagonista Sabrina Ferilli, “L’amore strappato”: la vita ordinaria di Rosa e di suo marito Rocco viene sconvolta quando le forze dell’ordine portano via la figlia Arianna. I due ancora ignorano che qualcuno ha denunciato Rocco per abusi nei confronti della bambina. Mentre l’uomo, vittima di una menzogna, si troverà a difendere la propria innocenza, Rosa dovrà decidere se stare dalla parte del marito o schierarsi contro di lui per riavere sua figlia.Mentre Rocco vive la durezza del carcere, la piccola Arianna affronta la sua prigionia nella casa famiglia grazie ad una nuova amica. Intanto, Rosa si rimbocca le maniche per proteggere la sua famiglia dal pregiudizio della comunità. La donna confida che il processo sancisca finalmente l’innocenza di suo marito: Smiraglia, il nuovo avvocato assunto per la difesa di Rocco, sembrerebbe avere un asso nella manica. In seconda serata, l’approfondimento calcistico di “Tiki Taka”.

Su Italia 1 un nuovo appuntamento con le inchieste de “Le Iene Show”, seguito da un nuovo appuntamenti di “Girlfriend Experience”.

Su La7 una nuova puntata di “Non è l’arena”, programma di attualità, politica e spettacolo, condotto da Massimo Giletti. Subito dopo, il tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, segnaliamo su Tv8 l’appuntamento con la Formula 1 ed il GP Bahrain.

Maria Rita Gagliardi