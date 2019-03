Elvis Presley è ancora vivo? Spunta una foto scattata poche ore dopo la presunta morte della star

Monte Nicholson, agente di Polizia, ha dichiarato di conoscere una persona in possesso di una foto che mostra Elvis Presley ancora vivo ore dopo la presunta morte

I dubbi che aleggiano intorno alla morte di Elvis Presley, una star che è diventata leggenda, non sono mai stati fugati. I cospiratori credono che The King si sia finto morto per andare a vivere su un’isola sconosciuta. Una nuova vita, una nuova identità, come sembrerebbe provare un file audio registrato anni dopo la morte di Elvis (ufficialmente avvenuta nel 1977) in cui si sentirebbe parlare un uomo con una voce spaventosamente simile a quella del Re del Rock and Roll (qui un ulteriore approfondimento su questa presunta prova). A tutte queste teorie e potenziali scoperte se ne deve aggiungere una nuova: una foto, scattata poche ore dopo il decesso di Elvis, che mostra lo stesso Elvis Presley in procinto di salire su un elicottero. Anche se si tratta di una prova già emersa nel 1990, per colo che credono che The King sia ancora vivo si tratta di una speranza non indifferente.

Elvis Presley è ancora vivo? Torna in rete il documentario del 1990 “The Elvis Files”

Questo mese YouTube ha riproposto la pubblicazione del documentario “The Elvis Files”, già andato in onda nel 1990. Nel documentario appare il poliziotto Monte Nicholson e l’uomo ha fatto delle rivelazioni particolari. L’agente avrebbe conosciuto una persona che aveva lavorato con Elvis: quest’uomo aveva avvicinato Monte dopo la morte di TheKing. “Un giorno, si è presentato al lavoro e aveva foto di Elvis Presley che saliva su un elicottero che sembrava un elicottero governativo. C’erano uomini attorno a Elvis che sembravano agenti del governo. La cosa curiosa di questa foto è che questa persona ha affermato che è stata scattata diverse ore dopo la morte di Elvis a Graceland“. Elvis ancora vivo, immortalato dopo la finta morte mentre viene portato via da un elicottero governativo? Sta di fatto che dopo queste rivelazioni Monte, preso dalla curiosità, iniziò a indagare su tutti i punti oscuri esistenti in merito di Elvis Presley.

Elvis Presley è ancora vivo? Le ricerche di Monte Micholson sul presunto proprietari della foto

Monte Nicholson, dopo le straordinarie rivelazioni ricevute sull’esistenza di una foto potenzialmente rivelatrice, ha iniziato a indagare sulle sorti di Elvis Presley. The King è morto nel 1977 o no? Il poliziotto tentò di ricontattare l’uomo che gli aveva detto di essere in possesso di quella foto e riuscì a trovarlo. A quel punto, però, l’uomo iniziò a tenere un comportamento strano: dapprima negò di possedere la foto, dopo disse che se il poliziotto avesse voluto vederla avrebbe dovuto sborsare del denaro. Infine, dopo avergli dato appuntamento in una casa, l’agente trovò l’abitazione vuota. Nessuna traccia dell’uomo che aveva detto di possedere una foto bomba su Elvis, e da allora nessuna notizia sé mai più avuta né di lui né della foto. In compenso, Nicholson Monte ha scritto nel 1987 il suo “The Presley Arrangement”, per dimostrare al mondo che in effetti Elvis era ancora vivo.

(Fonte: Daily Star Online)

Maria Mento