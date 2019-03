La classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox: previsioni astrali valide dal 01/04/2019 al 07/04/2019

Ultimo appuntamento del mese di Marzo con la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, in onda su Rai2 nell’ambito del programma Mezzogiorno in Famiglia. Arriva Aprile e per molti segni, a partire dal 17 del prossimo mese, ci saranno delle novità più o meno al lungo termine. Naturalmente, Paolo Fox ricorda che non bisogna credere ma verificare.

Gemelli. È arrivata Venere in un aspetto un po’ particolare. Avete un andamento molto altalenante, lo avrete notato. Ci sono delle settimane in cui qualche nodo al pettine arriva e delle settimane in cui non vi importa e tirate dritto. Devo ricordare che da un certo punto di vista siete giustificati. Avere Giove in opposizione è un po’ pesante. Molte attività si sono bloccate. Questa situazione planetaria comporta una scarsa visibilità sulla distanza: non sapete cosa andrete a fare a maggio-giugno. Attenzione che questa agitazione non si riversi in amore, e mi rivolgo a quelli che hanno avuto una crisi. Nella prima parte di Aprile ci sono tensioni che vanno amministrate molto bene nelle giornate di 1,2 e 3 Aprile. Se io fossi Gemelli starei fermo e aspetterei che le cose si muovano da sole. Già dalla seconda parte della settimana le cose cambiano. Se sentite qualche provocazione fatevi scivolare addosso a tutto, perché l’inizio della settimana è faticoso. I Gemelli sono governati da Mercurio che nello zodiaco rappresenta la tensione nervosa. Un certo stress, un certo logorio, hanno creato in voi difficoltà a livello psicosomatico;

Vergine. Per la serie “mercuriani attenzione”, anche i Vergine hanno qualche piccolo dubbio e qui bisogna capire che sto parlando di un andamento generale. È chiaro che se avete un grande amore non vi succederà nulla. Tra lunedì e mercoledì ci saranno delle divergenze. Ci sono dei fastidi, delle questioni economiche e legali che devono essere messe in discussione, in ordine. Momento di lieve calo che può riguardare anche l’umore. Tra i nati Vergine ci sono quelli che ogni tanto si lasciano andare un po’ e vivono con malinconia la loro vita. Se questo andazzo non si ferma si rischia di stare molto male. È il cervello che per voi conta più che il fisico. Sabato e domenica giornate di recupero;

Sagittario. C’ una combinazione di pianeti un po’ particolare. Siete in attesa di eventi che arriveranno dal 17 Aprile. Avrete finalmente quello che adesso non c’è. Chiaro che si può vivere nell’ombra, barcamenarsi, oppure vivere delle tensioni molto forti e allora anche per voi doppia prudenza. Tra lunedì e mercoledì fate finta di niente, da giovedì un netto rilancio. Questo oroscopo vi sta dando qualche problema dal punto di vista fisico. Conta sempre la preparazione perché voi siete spericolati da questo punto di vista: voi provate, ad esempio se qualcuno vi propone un compito diverso da quelli che di norma svolgente, e questo è buono perché è la vostra natura però attenzione perché nella vita bisogna essere preparati per superare delle prove. Avremo tempi migliori. Fate molta attenzione nei primi tre giorni di questa settimana. Forse qualche sagittario avrà anche il musetto lungo e questo non è da voi;

Acquario. L’Acquario ha molta polemica, molta tensione in casa sua. Qualche ridimensionamento serio va fatto sulle questioni economiche. Questo è un momento in cui qualcosa può venire a mancare, L’Acquario ha la tendenza, nella vita, a credere che ci sia qualcosa di supremo da combattere, ma spesso non è così. Spesso è l’Acquario che vuole vivere cose così particolari, così diverse dagli altri, che vede dei problemi. Adesso bisogna recuperare energie e fare cose attive. Giovedì e venerdì giornate migliori di una settimana che però non sblocca questioni economiche. Magari qualcuno tra lunedì e mercoledì farà una telefonata proprio per sbloccare questo aspetto;

Ariete. Mi raccomando perché Aprile sarà molto importante e l’Ariete ritrova una grande voglia di amare e anche di definire rapporti che sono stati in bilico. Vi state preparando per qualcosa? Probabile che dal famoso 17 Aprile abbiate delle novità e dovrete impegnarvi per portare avanti un progetto, che magari durerà due-tre mesi perché questo- come ricordo spesso- è un anno part-time. Anche voi con Saturno dissonante potreste essere in bilico. Io credo che recupererete perché Giove favorevole funziona da paracadute. Giornate di impeto giovedì e venerdì;

Bilancia. Possono arrivare delle promozioni in casa Bilancia. In questo momento, a fronte di nuovi incarichi, avrete un’occasione per svoltare. Cos’è che non va tanto bene? Un po’ l’umore per colpa dell’ambiente circostante, perché voi vorreste esprimervi in un altro ambiente, e poi dal punto di vista fisico perché la Bilancia anche oggi ha un lieve fastidio. A volte vi alzate stanchi e questo capita quando non siete contenti. Giovedì e venerdì giornate un pochino più faticose. Raccomando attenzione in amore. Chi è felice e single può fare incontri part-time: questo non tempo per trovare il grande amore.

Cancro. I Cancretti recuperano molto. Il Cancro è un segno complicatissimo ma anche meraviglioso. Avete Venere molto buona e Mercurio in buon aspetto. Da lunedì a mercoledì avrete giornate buone per delle notizie che possono riguardare il lavoro. Amare una persona del Cancro non è facile perché spesso neanche voi sapete cosa volete. Dall’inizio dell’anno dei cambiamenti ci sono stati e adesso vivete tutto con meno sensi di colpa, siete più liberi e avete perso qualche freno inibitorio. Un po’ di fatica nel lavoro perché avete in mente una buona impresa;

Leone. Torna un po’ su. Avremo un Aprile importante e dal 17 si impegna a fare cose di grande forza. A voi piace provocare e in questo un pochino somigliate all’Acquario, che è il vostro opposto nello zodiaco. Quando vi arrabbiate scatenate l’inferno, ma quanto vi piace? Quindi poi non vi lamentate se vivete delle tensioni. Le giornate in arrivo sono importanti. Giovedì e venerdì, per esempio, saranno importanti per le questioni di lavoro;

Capricorno. Riemerge il Capricorno con Venere e Mercurio in aspetto positivo. Vi ricordo che questo è l’anno del dentro o fuori definitivo in amore. Se una storia funziona ci potrà essere una convivenza, un matrimonio, ma se una storia non funziona chiederete “Cosa ci facciamo ancora qui?”. In entrambi i casi siete pronti a lasciare il superfluo, che per voi è sempre una cosa da evitare. Picco massimo della settimana sabato e domenica.

Pesci. Avere Mercurio e Venere nel segno, e anche altri pianeti in aspetto buono come Nettuno, vi permette di depurare la vostra vita. Momento molto bello per l’amore. Se non avete l’amore significa che state pensando al male che vi hanno fatto in passato. Periodo di conferme per i nuovi sentimenti;

Toro. Bella settimana, non ci sono più tutti quei fastidi portati dai pianetini. Abbiamo un bel Saturno ed entro maggio può arrivare una gratifica. Sabato e domenica sono giornate buone per amare: certo, non dovete incaponirvi con chi non vi ama o con chi è lontano. Tra venerdì e domenica potrete avere una bella intuizione. Siete pronti a fare qualcosa in più.

Scorpione. Avete un bell’inizio di settimana: giorno 1, 2 e 3 saranno tre giornate belle. Fate quel discorso che volete fare, quella telefonata che volete fare. Questa settimana può deludere solo i pessimisti o chi pensa a un amore del passato. Voltate pagina. Se avete un amore sfruttate bene questa settimana. I viaggi sono favoriti.

