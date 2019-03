Suicidio al cimitero, a Senigallia un’anziana si è impiccata davanti alla tomba dei genitori

Un’anziana signora ieri si è tolta la vita nel cimitero di Senigallia impiccandosi davanti alla tomba dei genitori

Un’anziana signora di 72 anni ieri si è recata al cimitero di Senigallia (Ancona, Marche), dove sono sepolti i suoi genitori morti più di 20 anni fa, ma non con lo scopo di fare una semplice visita ai suoi cari. La donna aveva intenzione di uccidersi. Il suo corpo è stato ritrovato poco dopo l’insano gesto da una signora che si è accorta di quanto era appena successo. Da lì la notizia è arrivata ai dipendenti che a loro volta hanno allertato la Polizia e i soccorsi (purtroppo inutili).

Suicidio al cimitero di Senigallia, l’anziana si è impiccata utilizzando le scale

Ieri pomeriggio, verso le ore 16:00, una signora che era andata al cimitero delle Grazie di Senigallia ha notato il corpo senza vita di un’anziana di 72 anni. Quest’ultima si era recata al cimitero con l’intento di togliersi la vita. Posizionatasi di fronte alle tombe dei genitori, si è impiccata utilizzando una delle scale mobili di metallo che sono in dotazione alla struttura e che servono a raggiungere i loculi disposti più in alto. L’anziana era originaria di Senigallia ma viveva in un paesino dell’entroterra.

Suicidio al cimitero di Senigallia, accertata la volontarietà del gesto

Non appena scoperto il corpo, la donna ha subito allertato i dipendenti che lavorano nella struttura cimiteriale. Sono giunti sul luogo la Polizia e i sanitari del 118 che hanno tentato, invano, di rianimare l’anziana. Era ormai troppo tardi. Gli agenti, oltre al decesso, hanno potuto appurare che si è effettivamente trattato di un gesto volontario. Il magistrato ha disposto la restituzione del corpo ai familiari. Sconosciuti i motivi che abbiano condotto la donna al suicidio, né pare che l’anziana abbia indugiato in comportamenti che potessero far prevedere un tale epilogo. La donna andava spesso al cimitero a trovare i suoi genitori, entrambi deceduti da oltre 20 anni.

(Fonti: Centropagina.it e SenigalliaNotizie.it)

Maria Mento