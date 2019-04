La programmazione completa in prima e seconda serata di lunedì 1 aprile 2019.

Cosa guardare stasera in tv? La programmazione completa in prima e seconda serata di lunedì 1 aprile 2019. Partiamo da Rai 1 che propone un episodio, già andato in onda ma che agli estimatori della serie farà piacere rivedere de “Il Commissario Montalbano”. A seguire, una nuova puntata di “Che fuori tempo che fa”.

Su Rai 2 un nuovo appuntamento con l’intrattenimento comico partenopeo di “Made in Sud”, programma condotto da Fatima Trotta e Stefano De Martino. In seconda serata, l’approfondimento politico di “Povera patria”.

Su Rai 3 le nuove inchieste di “Report”, seguite da “Prima dell’alba”, programma condotto da Salvo Sottile.

Passiamo alle reti Mediaset, partendo da Rete 4 che manda in onda l’approfondimento politico di “Quarta repubblica”. In seconda serata, il film “Soldi sporchi”.

Su Canale 5 va in onda la finale de “L’Isola dei Famosi 9”. Chi vincerà il reality show di sopravvivenza condotto da Alessia Marcuzzi? A seguire, “X Style”, programma di approfondimento sulla moda.

Su Italia 1 va in onda il film “Ghostbusters”: Abby ed Erin sono una coppia di scrittrici semi sconosciute che decidono di pubblicare un libro sui fantasmi. La loro tesi consiste nell’affermare che questi sono assolutamente reali. Tempo dopo Erin ottiene un prestigioso incarico come docente della Columbia University. Quando il libro sugli spettri, ormai dimenticato, ricompare, diventerà lo zimbello della facoltà e sarà costretta a lasciare il lavoro. La sua credibilità e’ persa ed Erin decide a quel punto di riunirsi ad Abby aprendo una ditta di acchiappafantasmi. Scelta che si rivela vincente: Manhattan e’ invasa da una nuova ondata di spettri e non ci sare’ altro da fare per il team che dargli la caccia. Subito dopo, tre episodi della serie “Britannia”.

Su La7 va in onda “Body of proof”: Megan, affermata neurochirurgo, rimane coinvolta in un incidente stradale in cui si rompe una mano, suo principale strumento di lavoro. A seguito dell’incidente si ritrova perduta, fino a quando non le si presenta la possibilità di lavorare come medico legale. Megan non capirà pero’ il limite tra il suo lavoro e quello dei poliziotti e spesso si comporterà come una detective, cosa che darà molto fastidio ai suoi nuovi colleghi, il detective Morris, Peter e Samanta. Tutto questo mentre la sua famiglia necessita fortemente della sua presenza. A seguire, il tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, segnaliamo su Tv8 un film cult: “Rocky”: Rocky Balboa, ventottenne di Filadelfia, vivacchia riscuotendo i crediti di un usuraio italo-americano e vincendo ogni tanto qualche modesto incontro di boxe. Innamorato di Adriana, timida sorella di un ubriacone, una sera scopre, vinta la sua ritrosia, che anche lei gli vuol bene. Intanto, il campione del mondo dei pesi massimi, Apollo Creed, venutogli a mancare uno sfidante degno di lui, ha un’astuta trovata per non perdere i soldi puntati su quell’incontro e guadagnarne molti altri: organizza, mascherandosi col mito dell’America “terra delle opportunità di sfondare” offerte a chiunque, un “match” con un pugile bianco alle prime armi.

Stasera in TV, lunedì 1 aprile 2019: l’elenco completo dei programmi in prima e seconda serata

Rai 1

21:25 Il Commissario Montalbano: La giostra degli scambi (film)

23:45 Che fuori tempo che fa

Rai 2

21:20 Made in Sud

23:40 Povera Patria

Rai 3

21:20 Report

23:10 Prima dell’alba

Rete 4

21:25 Quarta repubblica

0:12 Soldi sporchi (film)

Canale 5

21:20 L’isola dei Famosi

0:00 Meteo.it

0:50 X – Style

Italia 1

21:25 Gosthbusters

00:00 Britannia

La7

21:15 Body of Proof (serie tv)

0:50 Tg La7

Tv8

21:30 Rocky (film)

23:50 Angeli e Demoni (film)

Iris

21:00 Nella mente del serial Killer (film)

23:18 Alibi e sospetti (film)

Cielo

21:15 Golden Years – La banda dei pensionati

23:05 Gioco di seduzione (film)

Maria Rita Gagliardi