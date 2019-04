È morto Giacomo Battaglia, il comico aveva 54 anni – VIDEO

Giacomo Battaglia è morto a soli 54 anni, dopo l’ictus non si è più svegliato

Non ce l’ha fatta Giacomo Battaglia, il noto ed amato comico è morto la scorsa notte mentre era ricoverato in un ospedale di Reggio Calabria.

Lo scorso giugno era stato colpito da ictus e non si è più svegliato. Sono in molti a ricordarlo per le sue esibizioni in coppia con Luigi Miseferi al teatro Bagaglino di Roma. Tra le sue esibizioni più apprezzate ricordiamo quelle di Bruno Vespa e Sandro Ciotti.

Nicola Irto, presidente del Consiglio regionale della Calabria, ha dedicato bellissime parole a Battaglia. A detta sua la morte dell’amato comico ha lasciato l’amaro in bocca a tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerlo. Tra le varie cose ha detto: “La morte di Giacomo Battaglia è un dolore enorme per tutti noi, per chi lo ha conosciuto come uomo prima ancora che come artista di successo”.