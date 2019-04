Morta a 77 anni la modella Tania Mallet, fu la Bond girl di “Missione Goldfinger”

Si è spenta a 77 anni la modella Tania Mallet. Era diventata nota al grande pubblico con il ruolo di Bond girl in “Missione Goldfinger”

L’account Twitter ufficiale dedicato alle mirabolanti avventure dell’agente segreto più famoso della televisione ha annunciato la morte della modella Tania Mallet. Scomparsa a 77 anni, l’ex modella britannica, cugina dell’attrice Helen Mirren, aveva ricoperto il ruolo di Bond girl in “Agente 007-Missione Goldfinger”, recitando al fianco di un giovane Sean Connery. Numerosi messaggi di cordoglio stanno giungendo in queste ore dai fan sparsi in tutte le parti del mondo.

Addio a Tania Mallet, l’ex modella fu la Bond girl Tilly Masterson

Classe 1941, Tania Mallet è morta lo scorso 30 Marzo all’età di 77 anni. La donna è stata una delle celebri Bond girl che nel corso dei decenni hanno affiancato, di volta in volta, i diversi attori che hanno incarnato il ruolo di James Bond. Tania Mallet fu scritturata per interpretare il personaggio di Tilly Masterson in “Missione Goldfinger” del 1964. In precedenza, però, la donna si era presentata al provino per ottenere la parte di Tatiana Romanova per l’episodio di 007 intitolato “Agente 007, dalla Russia con amore”: correva l’anno 1963 e la modella venne allora scartata in favore dell’italiana Daniela Bianchi.

Addio a Tania Mallet, per lei tanti messaggi di saluto e cordoglio da parte dei fan di 007

Tania Mallet, dopo il successo ottenuto con “Missione Goldfinger”, non cercò di sfruttare l’ondata di successo ottenuta e di continuare la strada appena avviata con la recitazione. La donna, modella sin dall’adolescenza, tornò a fare l’indossatrice divenendo un’icona in quel settore negli anni ’50 e ’60 del secolo scorso. Con quella professione poteva, infatti, ottenere compensi più importanti. Fu la stessa cugina Helen Mirren, in un’intervista, a confermare indirettamente il dettaglio raccontando di come Tania Mallet mantenesse la famiglia con il suo lavoro da modella. In queste ore, sui social, stanno arrivando tantissimi messaggi di cordoglio da tutti parte di tutti gli estimatori del personaggio creato da Ian Fleming. Su Twitter è stato pubblicato anche un tributo del sito dei fan di Bondstars.com: “Purtroppo dobbiamo condividere la triste notizia che la nostra cara amica Tania Mallet è purtroppo morta. Era una donna molto bella e di classe, dentro e fuori”.

(Fonti: CNN e RaiNews)

Maria Mento