Pesce d’Aprile 2019, Google riporta Snake su Google Maps

Chi si ricorda di Snake? Credo tutti

Il simpaticissimo gioco per Nokia 3310 che spopolò tra i giovani e non agli inizi degli anni 2000.

In esso si doveva impersonare un tenero serpente nero il quale doveva raccogliere delle mele divenendo sempre più grande e sempre più difficile da controllare.

Google, come ogni 1 aprile, rilascia un “Pesce d’aprile” nascosto, che di solito si manifesta sotto forma di un gioco col quale ci fa divertire per almeno una settimana dalla data di rilascio. Ed è proprio il nostro amico rettile il protagonista di questa edizione annuale. Tutti i possessori di Google Maps vedranno una nuova opzione chiamata “Gioca a Snake“, cliccando su di essa ci si ritroverà in una schermata nella quale potremo scegliere tra diverse mappe (in un delizioso stile 8 bit stile i giochi retrò che ora vanno di moda), tra le quali possiamo trovare:

Il Cairo

San Paolo

Londra

San Francisco

Sydney

Tokyo

Il mondo intero

Sta volta però non comanderemo il buon serpente golosone, bensì una bella metropolitana ultra tecnologica che dovrà raccogliere tutte le persone che saranno presenti sulla mappa, stando attenti a non toccare i bordi della mappa o le proprie parti del corpo man mano che cresciamo, pena la fine del gioco e il dover ricominciare tutto da capo.

Esiste anche una versione per desktop, la quale si può trovare qui.

Lorenzo Carbone