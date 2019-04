Sparatoria a Los Angeles, morto il rapper 33enne Nipsey Hussle. Ci sono anche due feriti

Il rapper Nipsey Hussle, classe 1985, è morto il 31 Marzo a seguito di una sparatoria avvenuta a Los Angeles. Ferite nell’agguato altre due persone

Nipsey Hussle, giovane promessa del mondo del rap, ha perso la vita ieri a Los Angeles. L’artista è rimasto vittima di un agguato concretizzatosi vicino al suo negozio di abbigliamento. Nella sparatoria sono state coinvolte altre due persone che sono rimaste ferite. A dare notizia del drammatico fatto di cronaca è stata la Polizia, le cui dichiarazioni sono state riportate anche dalla CNN.

Ucciso in un agguato il rapper Nipsey Hussle, dietro l’agguato la violenza tra bande?

Nipsey Hussle, 34 anni ancora da compiere, è stato ucciso ieri a Los Angeles. Il promettente rapper ha forse pagato pegno per essersi messo in mezzo alle bande criminali che dominano la città con lo scopo di fermarne, o comunque limitarne, l’operato. Pare infatti che il giovane avesse intenzione di incontrare Michael Moore, il capo della Polizia di Los Angeles, per capire insieme a lui come fermare questo fiume di violenza. Ma le bande sarebbero intervenute prima, uccidendolo. Nipsey Hussle è stato sorpreso vicino al negozio di abbigliamento che era di sua proprietà, nel quartiere di Hyde Park, e freddato con dei colpi di pistola. L’agguato non ha risparmiato altre due persone, che per fortuna non hanno però perso la vita.

Ucciso in un agguato il rapper Nipsey Hussle, qualche mese fa la sua prima nomination ai Grammy

Nipsey Hussle, nome d’arte di Ermias Davidson Ashedom, ha raggiunto il successo con il suo primo album, intitolato “Victory Lap”: proprio il mese scorso, a Febbraio, era stato camminando ai Grammy Awards come Migliore album rap. In precedenza, aveva già pubblicato dei mixtape. Messaggi di cordoglio sono arrivati da star come Rihanna e Snoop Dogg. Quest’ultimo ha scritto su Instagram: “Sono così triste ora, ripenserò ai bei momenti che abbiamo passato insieme”.

(Fonti: TGCOM24 e Corriere della Sera)

Maria Mento