Angela Nasti scoppia a piangere dopo lo scontro con Giulia, Maria taglia la scena – VIDEO

Angela Nasti e Giulia Cavaglia litigano a Uomini e Donne

È stata registrata ieri 1 aprile una nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne, durante la quale è scoppiata un’accesa lite tra Giulia Cavaglia e Angela Nasti.

Le due avevano già discusso nella precedente puntata, nessuno dei corteggiatori ha difeso Angela ed è per questo che ha deciso di non portare nessuno di loro in esterna.

Giulia ha accusato più volte la Nasti di sentirsi migliore di lei, ma Angela ha puntualizzato di non aver mai detto di essere più bella o superiore di lei. Le due hanno continuato a litigare, ad un certo punto Angela non è riuscita a trattenere le lacrime.

Angela non avrebbe voluto mostrarsi in lacrime nella trasmissione, per tranquillizzarla Maria De Filippi le ha detto che non manderà in onda la parte in cui è scoppiata a piangere.