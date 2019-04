Brasile shock, bambino down muore in ospedale dopo 11 ore in attesa del letto 

Brasile, bimbo muore in attesa di un letto

Sanità da incubo in Brasile: un bimbo down è morto in ospedale dopo aver aspettato inutilmente per 11 ore un letto. Il bimbo di 5 anni è deceduto in un ospedale di Goiânia, nel reparto maternità, dopo un’attesa di 11 ore sulla sedia. La vicenda ha creato una grandissima indignazione per le condizioni dell’ospedale pubblico di Goiânia, che si trova nello stato di Goias.

La vittima, il piccolo Diogo, non camminava e non parlava ma grazie alla riabilitazione stava facendo sempre più progressi. Negli ultimi tempo ad esempio era riuscito a bere da una cannuccia.

La vicenda ha indignato il Paese

Il piccolo, di nome Diogo, ha dovuto attendere per 11 ore inutilmente un posto letto in ospedale. Alla fine il piccolo è deceduto proprio nel corridoio del reparto maternità dell’ospedale. La vicenda è stata rivelata la notte scorsa la trasmissione Fantastico.

“Mio figlio ha sofferto molto” ha comunicato la madre indignata, sfogandosi con i giornalisti.

La vicenda ha creato un’ondata di indignazione senza precedenti in Brasile, moltissime le persone che stanno commentando indignate per la scarsa qualità dei servizi pubblici. In tanti si chiedono come sia stato possibile lasciar morire un bambino di soli 5 anni in un ospedale pubblico.