Cosa guardare stasera in tv? La programmazione completa in prima e seconda serata di martedì 2 aprile 2019

La programmazione completa in prima e seconda serata di martedì 2 aprile 2019.

Cosa guardare stasera in tv? Ecco la programmazione completa in prima e seconda serata di martedì 2 aprile 2019. Iniziamo da Rai 1 che, dopo lo stop della scorsa settimana causa partita della Nazionale, ripropone il consueto appuntamento con Alberto Angela e “Meraviglie-la Penisola dei tesori”. A seguire una nuova puntata di “Porta a porta”.

Su Rai 2 va in onda, in replica, “Il Collegio”, seguito dal docureality “Giovani e”: continua il viaggio nel mondo dei ragazzi, avviato con “Giovani e ricchi”. I docureality di Alberto D’Onofrio descrivono i protagonisti con l’accuratezza e la neutralità di un entomologo, senza giudicare, ma lasciando che sia il pubblico a formarsi una opinione. Nel nuovo ciclo di 4 puntate, le storie dei tanti giovani che per scelta o necessità si sono trasferiti a Londra, il rapporto con lo sport, con la vocazione e le religioni e, infine, con il sesso.

Su Rai 3 l’approfondimento politico di “#cartabianca”, seguito dal tg della notte.

Passiamo alle Reti Mediaset, partendo da Rete 4 che propone un nuovo episodio de “Il Segreto” e, in seconda serata e in replica, la prima puntata de “L’amore strappato”, fiction in onda su Canale 5 con protagonista Sabrina Ferilli.

Su Canale 5 va in onda una Prima tv, il film, con protagonisti Paola Cortellesi e Antonio Albanese, “Mamma o papà?”: Valeria e Nicola sono pronti a divorziare, d’accordo su tutto, e si preparano a comunicare la loro scelta ai tre figli: un adolescente no global, una pre-teen incollata allo smartphone e un piccolo nerd, tutti egualmente ostili nei confronti degli imbelli genitori. Ma quando viene accettata la richiesta di Nicola di esercitare la sua professione di ginecologo in Mali per sette mesi e contemporaneamente a Valeria, ingegnere edile, viene offerto un trasferimento in Svezia di analoga durata, quella che era una trattativa civile si trasforma in una lotta all’ultimo sangue non già per ottenere la custodia dei figli, bensì per rifilarla all’altro, e partire verso l’estero in tutta libertà. In seconda serata, un altro film: “Perchè te lo dice mamma”.

Su Italia 1 torna il consueto appuntamento del martedì con “Le Iene Show”, seguito da “Miracle Workers”.

Su La7 va in onda l’approfondimento politico di “Dimartedì”, seguito dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, segnaliamo, su Tv8, un film cult: “Innocenti bugie”: June e’ una ragazzotta del Midwest che si ritrova coinvolta in un complotto internazionale dopo essere incappata (per caso?) in Milner che si rivela essere una superspia in missione. June si troverà cosi’ catapultata in un’avventura per lei davvero imprevista: un pericoloso viaggio intorno al mondo, al seguito dell’infallibile agente segreto, per proteggere un’invenzione che potrebbe rivelarsi la soluzione a tutti i problemi energetici del pianeta.

Rai 1

21:25 Meraviglie – La Penisola dei tesori

23:50 Porta a Porta

Rai 2

21:20 Il Collegio

23:40 Giovani e…

Rai 3

21:20 #cartabianca

0:00 TG3 Linea Notte

Rete 4

22:30 L’amore strappato

0:37 Il grande sogno (film)

Canale 5

21:21 Mamma o papà? (film)

23:25 TG5 – Notte

0:02 Perché te lo dice mamma (film)

Italia 1

21:25 Le Iene Show

01:00 Miracle Workers

La7

21:15 Di Martedì

0:50 Tg La7

Tv8

21:30 Innocenti bugie (film)

23:35 Rocky (film)

Iris

21:00 Sentieri selvaggi (film)

23:30 Caccia spietata (film)

Cielo

21:15 L’erba di Grace (film)

23:10 The Sex Police

Maria Rita Gagliardi