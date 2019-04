Isola dei Famosi news: il vincitore è Marco Maddaloni, Marina La Rosa seconda

E’ Marco Maddaloni il vincitore de “L’Isola dei Famosi 9”.

Ieri sera è andata in onda, su Canale 5, la finale de “L’Isola dei Famosi 9”, una finale abbastanza sottotono che ha registrato solo il 18.01 di share (l’anno scorso, la finale è stata seguita da 4.5 milioni di telespettatori e il 26,4% sempre contro il “Commissario Montalbano”) ed ha visto la vittoria di Marco Maddaloni.

Il judoka è riuscito a battere la concorrente Marina La Rosa, data per favorita alla vittoria che è arrivata, invece, seconda. Maddaloni, non solo ha guadagnato il primo posto del reality show di sopravvivenza, ma anche il parere favorevole della compagna Romina Giamminelli, alla sua proposta di matrimonio. Lo sportivo ha regalato alla dolce metà un anello di iuta e buccia di cocco, fatto per lei in Honduras, e le ha detto:

“Quest’anno facciamo 10 anni di fidanzamento e quel giorno sarei felice di far vedere ai suoi genitori lei in abito bianco”.

Gli altri classificati

Il rientro di Marco Maddaloni è stato pieno di sorprese, a partire dall’incontro con la sorella Laura e con il padre, e un discorso sull’importanza dello sport anche come strumento di riscatto sociale. Terzo posto per il cantante ed ex concorrente di “Amici” Luca Vismara, quarta, invece, è arrivata la prorompente sosia di Melania Trump, Sarah Altobello ed ultimo Aaron Nielsen, figlio di Brigitte.

Un’edizione, quella appena conclusasi, che non ha brillato per contenuti ed intrattenimento (salvo il tanto contestato “caso Fogli”, ve ne abbiamo parlato qui). Urge uno stop di almeno un anno?

Maria Rita Gagliardi