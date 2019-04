Isola dei Famosi news, l’abito di Alessia Marcuzzi manda in delirio i fan, pioggia di complimenti su Instagram

L’abito indossato ieri sera da Alessia Marcuzzi, in occasione della finale de “L’Isola dei Famosi 9”, ha mandato in delirio i suoi fan su Instagram.

Ieri sera, su Canale 5, è andata in onda la finale de “L’Isola dei Famosi 9” che ha visto la vittoria, a sorpresa, del judoka Marco Maddaloni che ha battuto la concorrenza della seconda classificata, Marina La Rosa (ve ne abbiamo parlato qui). Una finale sottotono che non ha brillato per contenuti ed infatti gli ascolti sono stati piuttosto bassi, avendo registrato, il programma, solo un 18% di share.

Ma un particolare non è sfuggito ai telespettatori, soprattutto la parte maschile del pubblico: l’abito indossato dalla padrona di casa Alessia Marcuzzi. Per l’occasione, Alessia ha indossato un bellissimo abito da sera dorato che metteva in evidenza tutte le sue forme.

Prima della puntata, Alessia ha postato una foto su Instagram, nella quale è ritratta, di spalle, con addosso l’abito scelto per la finale. Inutile dire che, in men che non si dica, sono fioccati commenti di apprezzamento per la mise scelta.

L’abito di Alessia Marcuzzi, un cult di Versace

Il longdress dallo spacco pronunciato, dotato di ampia apertura sul fianco opposto, fa parte della collezione presentata da Gianni Versace a Parigi, una settimana prima della sua morte. Ed è stato indossato lo stesso anno da Eva Herzigova, durante l’edizione di “Donna Sotto Le Stelle” a lui dedicata. Insomma, non proprio un abito realizzato appositamente per Alessia, ma un cult di Versace che ha esaltato la bellezza della presentatrice romana.

Maria Rita Gagliardi