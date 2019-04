Isola dei Famosi news, le prima dichiarazioni di Marco Maddaloni, dopo la vittoria: “Voglio vivere la mia famiglia”

Le prime dichiarazioni di Marco Maddaloni, dopo la vittoria a “L’Isola dei Famosi 9”.

Dopo la vittoria a “L’Isola dei Famosi 9” (ve ne abbiamo parlato qui), Marco Maddaloni ha rilasciato le sue prime dichiarazioni al “Corriere.it”. Fresco di vittoria, il judoka ha rivelato che, più di una volta, ha pensato di abbandonare il gioco, sopratutto quando ha appreso la notizia della morte della nonna:

“Ho pensato di abbandonare più di una volta, ma quando stavo per cedere è venuta mia moglie lì ed è cambiato tutto: è stato come svegliarmi da un incubo. Fino a quel momento stavo solo aspettando che mi eliminassero”.

Rientrato in Italia, Marco ha intenzione di dedicarsi ai suoi impegni sportivi:

“Da oggi inizio a preparare il mondiale in Giappone che sarà a settembre, per l’Albania. Non è che difenderò altri colori, perché io sono napoletano nel cuore. E poi italiano. Ma difenderò la mia dignità, che tre anni fa è stata un po’ “scamazzata“”.

Marco Maddaloni: “Con Romina, sogno un matrimonio in grande”

Ma, nel futuro imminente di Marco, sono previsti anche i fiori d’arancio. Lo sportivo, infatti, ieri sera, in diretta, prima della vittoria, ha chiesto alla compagna Romina di sposarlo:

“Di sposarmi, glielo avevo chiesto il primo giorno che l’ho conosciuta. Solo che io sono un judoka, non sono un calciatore: oggi ho la possibilità di realizzare tutti i miei sogni. Voglio darle quello che merita, un matrimonio come si deve, una cerimonia come si deve. Il 14 luglio noi faremo dieci anni di fidanzamento. Quel giorno non ci saranno santi in paradiso che mi impediranno di sposarmi e se riesco già ho pensato che lo farò nella mia chiesa di Miano, vicino a Scampia. Voglio che il mio quartiere mi veda lì”.

