L’orso cammina a fianco all’autobus. I passeggeri lo guardano meravigliati (e un pò impauriti)

Cosa fareste se un orso decidesse di salire proprio sul vostro autobus?

Anche dalle nostre parti non è raro imbattersi in animali come cervi, cinghiali, stambecchi, specialmente nei luoghi di montagna. Molto spesso capita di incrociare o di lasciar attraversare la strada ad uno di questi animali.

Più difficile, invece, è l’incontro con un orso, anche se in alcune zone dell’Abruzzo interno capita spesso che uno di questi grossi mammiferi decida di fare una passeggiata tra le strade dei paesi: sono molti i video che riprendono la “visita” di un orso in centri come Villetta Barrea e Alfedena, in provincia dell’Aquila.

Il video è stato girato in Corea del Sud

Il video pubblicato dal quotidiano “Il Messaggero”, girato dai passeggeri di un autobus, mostra invece un orso che cammina tranquillamente a fianco del mezzo, quasi come se avesse intenzione di salirci sopra.

Nelle immagini girate con uno smartphone si nota tutto lo stupore dei passeggeri, misto anche ad un pò di preoccupazione nel caso al grosso animale venga davvero in mente di farsi dare un passaggio…

Il video è stato girato all’interno dell’Everland Resort, un parco a tema che si trova in Corea del Sud. Alcuni utenti si sono lamentati perchè l’orso viene trattato come se fosse un’attrazione da circo.