Marco Maddaloni si svela dopo la vittoria dell’Isola dei famosi – VIDEO

Marco Maddaloni ha vinto l’Isola dei famosi

Marco Maddaloni è il vincitore della quattordicesima edizione dell’Isola dei famosi, la finale del reality è andata in onda ieri 1 aprile su Canale 5.

Dopo la vittoria, intervistato da Corriere.it, Maddaloni ha parlato dell’esperienza vissuta all’Isola dei famosi. L’ormai ex naufrago ha ammesso di aver pensato più volte di abbandonare l’Isola, quando però ha visto la moglie tutto è cambiato, ha trovato la forza di restare.

Sull’Isola Marco Maddaloni ha parlato spesso della moglie Romina Giamminelli e del suo desiderio di sposarla anche in chiesa, i due sono infatti sposati con rito civile.

Ieri, nel corso della finale dell’Isola dei famosi, Maddaloni ha chiesto a Romina di sposarlo. L’ex naufrago ha fatto sapere che intende sposare la moglie il 14 luglio, in occasione del loro deciso anniversario.

Intanto, dopo il reality Marco Maddaloni tornerà anche a dedicarsi al suo lavoro. In merito a ciò ha detto: “Da oggi inizio a preparare il mondiale in Giappone che sarà a settembre, per l’Albania. Non è che difenderò altri colori, perché io sono napoletano nel cuore. E poi italiano. Ma difenderò la mia dignità, che tre anni fa è stata un po’ “scamazzata“.