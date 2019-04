Oroscopo Paolo Fox di oggi 2 Aprile 2019: i Gemelli vivono alte tensioni, grande cielo per il Cancro

Martedì 2 Aprile 2019. Nuovo appuntamento con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda su LatteMiele ed ormai anche nostro appuntamento fisso ogni giorno. A questo link troverete la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox andata in onda domenica. Scopriamo tutte le novità astrali per la giornata di oggi.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Devi curare un po’ la forma fisica. In particolare quelli che hanno un’attività nella quale devono competere giornalmente si sentono stanchi. Che la competizione sia pane quotidiano per il segno zodiacale dell’Ariete l’ho detto tante volte, adesso però bisogna mirare bene certi obiettivi proprio per non sprecare energie. Aprile porta buone notizie, soprattutto dal 17, quindi i progetti che si sviluppano adesso possono avere forza alla fine del mese;

Toro. Il Toro deve superare qualche ostacolo voluto anche dal destino, però il Toro è testardo, forte, caparbio, quindi quando si mette in testa una cosa riesce a fare molto, più di tutti gli altri ed ecco perché sono molto fiducioso. Hai bisogno di vivere emozioni sincere. Sei talmente a caccia di realtà e concretezza che potresti anche chiudere i legami che non ti sembrano importanti. Weekend di recupero in arrivo;

Gemelli. La tensione è alta e naturalmente quando si dicono troppe cose, si fanno troppe cose, c’è anche il rischio di sbagliare. Per l’amore ultimamente ci sono state troppe situazioni strane, anzi è già da Gennaio che qualche coppia ha vissuto delle perplessità. Trasferire queste tensioni sul lavoro è facile e anche è possibile fare il contrario, cioè si è molto agitati per motivi di lavoro e quindi poi si discute in casa. Ogni cambiamento di lavoro sembra un po’ difficile da attuare, segno evidente che in questo periodo c’è qualcosa o qualcuno contro. Si può sviluppare una sorta di antidoto a questa situazione? Certamente. Puoi far finta di nulla, puoi andare avanti, puoi evitare complicazioni, però credo che nella maggioranza dei casi non siano pochi i nati sotto il segno dei Gemelli che hanno proprio vissuto questo rallentamento, lo stanno vivendo sulla propria pelle. Per ora poco si può fare però si potrà recuperare a breve perché non ci dimentichiamo che comunque il Gemelli è il segno delle mille soluzioni e anche delle mille risorse, quindi si può veramente pensare a qualche cambiamento;

Cancro. Martedì e mercoledì sono giornate complici del tuo segno. È vero che in questi ultimi tempi tutto costa un pochino di fatica ma potrebbe anche arrivare una buona notizia. Lo dico anche a chi per esempio sta aspettando una novità di lavoro. Proprio nell’ambito della professione questo è un momento in cui si può avere un miglioramento, in cui si possono fare delle scelte importanti, anche scegliere tra due situazioni, due persone, due condizioni. Tutto quello che fai ora è foriero di buone novità. L’amore ha bisogno di te e con questa Venere, finalmente attiva, difficile che tu non abbia bisogno dell’amore, quindi è un grande cielo quello che coinvolge i nati Cancro.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. La tua visibilità è maggiore e proprio per questo devi stare un pochino più attento a quello che desideri fare, a quello che desideri portare avanti. C’è da dire che il Leone vuole organizzarsi al meglio per fare una grande figura. È possibile? Certamente sì, anche se va detto che con la Luna in Acquario, in opposizione, negli ultimi due giorni un po’ di tensione c’è stata. Bisogna fare due conti in più per quanto riguarda le finanze, stare attenti a non sperperare, anche se in questo momento avresti bisogno di soldi per varare un nuovo progetto;

Vergine. È un momento in cui non sei molto sintonizzato con te stesso e meno che mai con gli altri e quindi, anche se non te ne rendi conto, c’è qualcosa che sfugge. Se poi hai notato che anche in amore ci sono delle perplessità, beh allora attenzione a non esagerare troppo, a non metterti contro qualcuno.

Bilancia. Questa è una settimana importante, c’è una Luna nuova molto efficace in Ariete. Con te potrebbe essere persino irritante perché se sei convinto di una cosa potrebbe non essere così e poi questi pianeti, come dicevo negli ultimi giorni, possono portare quell’intralcio, quel fastidio, quel guasto, ecco, che all’ultimo minuto ti fa perdere un sacco di tempo. Questo non vuol dire che le cose non funzionino, anzi molti sono stati chiamati e saranno chiamati a missioni piuttosto importanti. Marte spinge comunque la scena professionale ma le responsabilità sono altissime;

Scorpione. Avere stelle buone significa anche avere buone idee e dunque questo mese è molto importante perché permette una sorta di rinascita nelle relazioni, nei rapporti con gli altri. Non solo sei più motivato ma con questa ottima posizione di Mercurio e anche di Venere sembri davvero più forte. Puoi avere le stelle più belle del mondo ma se continui a pensare negativo non ottieni nulla, quindi io ti dico vai avanti ma tu non importi di tornare indietro.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Il Sagittario parte bene perché questa Luna è interessante ed è difficile che tu riesca a non stare così in attesa di eventi in un periodo in cui veramente si può fare qualcosa in più. Certo, devi capire chi sei e cosa vuoi fare. Ultimamente ho spiegato che a volte il Sagittario si butta, si lancia nei progetti, anche se non sa fare una cosa ci prova. Così facendo però rischia di fare tante cose, troppe cose, e poi di non sapere davvero per cosa è portato. Lo dico in particolare ai giovani: se state scegliendo una situazione di lavoro fate bene i vostri conti. Ma in queste 48 ore c’è chi si sentirà un pochino meno ottimista. Un amore va rivisto secondo una nuova strategia o logica;

Capricorno. Il Capricorno è sempre molto attento ai particolari. Qui non sei tu a mancare: sono gli altri che lasciano un vuoto emotivo e lo dico anche a chi è rimasto da troppo tempo solo o non si spiega il perché un amore sia finito o sia in qualche modo in panne. Tu hai le idee chiare ma chi sta con te non le ha. Illuminato da un ottimo momento creato da Venere, che si trova comunque in aspetto buono, puoi cercare di risollevare le sorti di un legame ma devi sempre capire con chi hai a che fare, in altre parole anche ascoltare, non escludere il partner;

Acquario. Che tu in questi giorni sia molto stanco e soprattutto ogni tanto non riesca a dormire, sia un po’ agitato per questioni di soldi, è sotto gli occhi di tutti, anche sotto gli occhi di te stesso. Ecco perché un po’ di cautela sarebbe necessaria, e anche di attenzione per i beni che riguardano le case, quindi beni immobili in generale, chi può vendere, acquistare, cambiare, sta facendo di tutto per guadagnare un po’ di denaro. Segnali ottimi per chi vuole iniziare a fare delle scelte di lavoro. Bisogna analizzare attentamente ciò che si desidera;

Pesci. L’unico lato negativo potrebbe essere rappresentato dal tuo passato perché sappiamo molto bene che purtroppo il segno zodiacale dei Pesci, ogni tanto, non si svincola dai ricordi, non si svincola dalle emozioni negative e magari non è neanche colpa sua perché ci sono delle persone che non lasciano liberi. Sono giornate che portano l’amore o il desiderio di amare, e allora attenzione: dipende anche dalle persone che hai attorno. Non pensare al passato perché puoi limitare l’esposizione in amore e soprattutto ricorda che in questo periodo conta solo il futuro per te.

Maria Mento