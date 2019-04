Torre del Greco, voti delle amministrative 2018 venduti a 20 euro l’uno: 14 persone arrestate 

Voti venduti per 20 euro, 14 arresti

Choc a Torre del Greco, dove i carabinieri hanno dato esecuzione a 14 misure cautelari emesse dal Gip a carico di 14 soggetti. Le accuse sono molto gravi: gli inquirenti hanno indagato per associazione per delinquere finalizzata al voto di scambio elettorale, voto di scambio elettorale, attentati contro i diritti politici del cittadino, rivelazione e utilizzazione di segreti di ufficio, favoreggiamento, detenzione illegale di armi da sparo comuni e da guerra.

In sostanza durante le elezioni amministrative del 2018 i voti degli elettori venivano comprati per somme fra 20 e 35 euro. Le indagini, coordinate dalla Procura di Torre Annunziata, hanno permesso di emergere ad un vero sodalizio criminale nel corso delle elezioni amministrative 2018. Non è il primo scandalo per brogli e compravendite nei voti.

Cibo in cambio di voti

C’era chi aveva acquistato voti in cambio di denaro, chi in cambio di cibo o di una promessa di un posto di lavoro per un progetto regionale. I consiglieri coinvolti nell’inchiesta, che sono due, sono parte di una lista civica che fa capo al centro destra.

Uno è un poliziotto, Ciro Piccirillo, e uno un politico locale, Stefano Abilitato, che ha procurato dei voti in cambio di qualche assunzione in una ditta del luogo. Una onlus locale è anch’essa coinvolta nell’inchiesta: secondo le indagini avrebbe ottenuto dei pacchi alimenti con la sigla Unicef che andavano distribuiti a chi votava in un certo voto. Insomma, tanti modi di commettere un unico reato: la compravendita dei voti durante le amministrative 2018. Al momento non sono emerse connessioni con la criminalità organizzata.