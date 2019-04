Ultimo messaggio da Medjugorje di oggi 2 Aprile 2019: “Mio Figlio vedeva la bellezza in tutte le cose”

Anche quest’oggi, 2 aprile 2019, a Medjugorje la Madonna è apparsa nella cittadina bosniaca alla veggente Mirjana come accade dal 1981 ogni 2 (e 25) del mese.

Era infatti il lontano 23 giugno del 1981 quando due testimoni, Ivanka e Mirjana, riferirono di aver assistito a un fenomeno incredibile: l’apparizione di una donna su di una nuvola che teneva in braccio un bambino, da quel giorno ad oggi decine di migliaia di fedeli hanno recitato il Santo Rosario scalando quella collina dalla quale moltissime persone sono tornate miracolate grazie a guarigioni fisiche ma sopratutto spirituali.

Cari figli, come madre che conosce i suoi figli, so che anelate per mio Figlio, so che anelate per la verità, per l’amore e per ciò che è puro e non ingannevole. Perciò io, come madre, per mezzo dell’amore di Dio, mi rivolgo a voi e vi invito a pregare con cuore puro e aperto affinché voi stessi possiate conoscere mio Figlio, il Suo amore ed il Suo cuore misericordioso. Mio Figlio vedeva la bellezza in tutte le cose. Lui cerca il bene in ogni anima, anche ciò che è più nascosto, per poter perdonare il male. Perciò, figli miei, apostoli del mio amore, vi invito ad adorarLo, a ringraziarLo incessantemente e ad essere degni, perché Lui vi diceva le parole di Dio, le parole divine, le parole che sono per tutti e per sempre. Perciò, figli miei, vivete con gioia, con serenità, in unione ed amore reciproco. Questo è ciò di cui oggi necessita il mondo e così sarete apostoli del mio amore, così potrete testimoniare mio Figlio nel modo giusto. Vi ringrazio.



Cari figli! Questo è tempo di grazia. Come la natura si rinnova a vita nuova anche voi siete invitati alla conversione. Decidetevi per Dio. Figlioli, voi siete vuoti e non avete gioia perché non avete Dio. Perciò pregate affinché la preghiera sia per voi vita. Nella natura cercate Dio che vi ha creati perché la natura parla e lotta per la vita e non per la morte. Le guerre regnano nei cuori e nei popoli perché non avete pace e non vedete, figlioli, nel vostro prossimo il fratello. Perciò ritornate a Dio ed alla preghiera. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

