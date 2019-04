Virginia Saba, fidanzata di Luigi Di Maio, in esclusiva su Diva e Donna: “Voglio un figlio da lui”

Prima intervista esclusiva per Virginia Saba, fidanzata di Luigi Di Maio che, attraverso le pagine di “Diva e Donna”, dice di volere un figlio dal vice Premier e Ministro del lavoro.

Prima intervista esclusiva per Virginia Saba, fidanzata di Luigi Di Maio che, attraverso le pagine del settimanale “Diva e Donna”, dice di volere un figlio dal vice Premier e Ministro del lavoro. Parlando della storia con il politico, Virginia, professione giornalista, ha raccontato che:

“Ci siamo incastrati al momento giusto. Credo che Luigi avesse bisogno di un po’ di serenità e io di una persona forte accanto. Sono stata orgogliosa quando una volta mi ha detto: “Sei una delle poche che non mi ha chiesto niente”. Mi basta lui. È bello. Ha un sorriso e degli occhi stupendi, anche se amo soprattutto la sua dolcezza e la sensibilità incredibile che dimostra ogni giorno. Soffro il sex appeal del cervello”.

Ma com’è Di Maio nel privato? Ce lo racconta Virginia:

“Luigi vive la politica come una missione totalizzante e anche in privato è esattamente così come si vede: coerente e trasparente. Con la vita che fa non è facile riuscire a staccare e io gli ho promesso che mi prenderò cura della sua anima…Vorrei che si ricordasse di avere una vita propria, deve proteggerla e non sacrificare tutto alla politica. Mi piacerebbe che con me riscoprisse il bello dei suoi 32 anni”.

Virginia Saba: “Ho votato 5 Stelle, ma il mio voto non è scontato”

Quali sono le idee politiche di Virginia Saba?

“Ho votato 5 Stelle, ma anche il mio voto non è scontato, devono conquistarlo… Di base sono una persona tendenzialmente di sinistra: ho a cuore le persone più deboli”.

Infine, Virginia sogna già figli ed i fiori d’arancio con la sua dolce metà:

“Mi piacerebbe ovviamente avere dei bambini, un marito e una casa in campagna con gli animali… Nella mia vita le cose capitano all’improvviso… Forse anche questo succederà da un giorno all’altro. Vorrei un matrimonio molto semplice, magari in spiaggia”.

Maria Rita Gagliardi