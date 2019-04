Bimbo autistico compra una banana dorata da 2500 dollari con l’account ebay della mamma

Deciso ad avere come oggetto da collezione il giocattolo Billy banana dorata, un bimbo autistico lo ha comprato ad un’asta su ebay a 2500 dollari, sfruttando l’account dell’inconsapevole madre.

Da noi i Coles Stikeez collectibles non sono noti, ma fuori dall’Italia – per essere più precisi in Australia – sono tra gli oggetti più desiderati dai bambini più piccoli. Si tratta di giocattoli (action figure se preferite) a forma di frutta e vegetali ideati appositamente per indurre i più giovani a consumare cibo salutare. I piccoli australiani ci giocano in strada e li utilizzano con i compagni di classe come fanno i pari età italiani le figurine Panini, scambiando tra loro i doppioni al fine di completare la collezione.

Tra questi, il più ambito è sicuramente Billy banana in versione dorata, l’action figure è talmente rara da avere un prezzo esorbitante anche per i più accaniti collezionisti. Lo sa bene Donna Jackobs, giovane mamma australiana, che ha dovuto dire di no al figlio quando questo le ha chiesto di comprargliene uno per 2500 dollari australiani.

Bimbo autistico compra Billy banana dorata per 2500 dollari su ebay

Incapace di accettare il rifiuto della mamma, il figlio – un bimbo autistico di 7 anni- ha approfittato di un momento di distrazione per acquistare l’oggetto del desiderio attraverso l’account della donna. La madre, infatti, aveva i dati della carta di credito salvati e il piccolo è riuscito facilmente ad acquistare Billy. Quando il giorno seguente Donna Jackobs si è accorta dell’accaduto, ha immediatamente contattato il venditore spiegandogli l’accaduto e chiedendogli indietro il denaro. Questo le ha risposto che non era possibile e la donna si è vista costretta a contattare ebay.

In un primo momento le è stato detto che il rimborso non era possibile e che stava cercando di attuare una “Friedly Fraud“, ovvero una frode molto diffusa su internet da quando l’ecommerce è diventato di uso quotidiano che consiste nel richiedere un risarcimento per prodotto difettoso o per mancato arrivo quando non si è verificato alcun problema. Dopo giorni di snervanti discussioni con la banca, pay pal e lo stesso ebay Donna è riuscita ad ottenere il rimborso dal gigante dell’ecommerce.