Chi è Kikò Nalli, concorrente del Grande Fratello 16: età, biografia e curiosità

Tutto su Kikò Nalli, concorrente del “Grande Fratello 16”.

Kikò Nalli sarà tra i concorrenti del “Grande Fratello 16” che aprirà ufficialmente i battenti il prossimo 8 aprile. Ecco qualche nota biografica sull’hair stylist, ex marito di Tina Cipollari.

Kikò Nalli, vero nome Chicco, è nato a Sabaudia nel 1970. Ha 49 anni. Famosi hair stylist, gestisce un salone di bellezza, chiamato “Art Kikò Group”. E’ stato sposato con Tina Cipollari, opinionista di “Uomini e Donne”, dalla quale ha avuto tre figli: Mattias, Francesco e Gianluca. Gli ormai ex coniugi sono rimasti in ottimi rapporti (di stima e affetto reciproco) in seguito alla separazione consensuale.

Età, biografia e curiosità su Kikò Nalli

Per quanto riguarda la sfera lavorativa in ambito televisivo, è apparso al fianco di Caterina Balivo come tutor di “Detto Fatto” su Rai2. Da qualche anno, invece, è presenza fissa di “Pomeriggio 5”, con i suoi preziosi tutorial per la cura del capello. E’ alto 1.75 e pesa 70 kg.

