Cosa c’è stasera in tv? La programmazione completa in prima e seconda serata di mercoledì 3 aprile 2019

La programmazione completa in prima e seconda serata di mercoledì 3 aprile 2019.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione completa, in prima e seconda serata, di questa sera, mercoledì 3 aprile 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone, ancora una volta, una replica molto gradita agli amanti delle serie: un episodio de “Il commissario Montalbano”, seguito da una nuova puntata di “Porta a porta”.

Su Rai 2 va in onda il primo episodio della serie “Il Molo Rosso”: Alejandra va a festeggiare con la sua socia la vendita di un grattacielo. Comunica al telefono la notizia del suo successo a Oscar, suo marito, che le ha detto di essere in Germania per un viaggio di lavoro. Nel cuore della notte, la donna riceve una chiamata: deve identificare il corpo di lui. A seguire, la rubrica sportiva “Novantesimo minuto”.

Su Rai 3 i nuovi casi di “Chi l’ha visto”, programma condotto da Federica Sciarelli. In seconda serata, “Tg3-Linea notte”.

Passiamo alle Reti Mediaset, partendo da Rete 4 che trasmette il film “Die hard-duri a morire”: John McClane stavolta se la deve vedere con un pazzo criminale di nome Simon che mira alla riserva d’oro di una banca di Wall Street. Subito dopo, un altro film, “Bulletproof”.

Su Canale 5 potremo guardare una nuova puntata di “Live Non è la D’Urso”, alla quale, tra gli altri, parteciperà anche Paola Caruso che, in diretta, incontrerà la donna che sostiene di essere la sua madre biologica. In seconda serata, il tg della notte.

Su Italia 1 va in onda il film per i più piccoli e le famiglie “Cattivissimo me 3”: Gru e Lucy vengono licenziati dalla “Lega Anti Cattivi” per non essere riusciti a catturare il perfido Balthazar Bratt, un ex bambino prodigio ossessionato dal personaggio che interpretava negli anni ’80, colpevole del furto di un prezioso diamante. Mentre riflette sul proprio futuro e si ritrova nel bel mezzo di una grave crisi d’identità, l’uomo scopre di avere un gemello di cui ignorava l’esistenza, il facoltoso Dru, che non vede l’ora di calcare le spregevoli orme di suo fratello e formare un duo di cattivissimi ladri. Gru si lascia quindi stuzzicare ancora una volta dal fascino della malvagità e sfrutta l’occasione per coinvolge Dru nella caccia al malvagio Bratt, che sta pianificando la propria personale vendetta contro Hollywood. Subito dopo, “Speciale sport Mediaset”.

Su La7 un nuovo appuntamento con “Atlantide”, programma di divulgazione storica e culturale, seguito dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, segnaliamo su Tv8 una nuova puntata del talent show di cucina “Masterchef All Stars” che riunisce, in un torneo, le vecchie glorie del programma.

Rai 1

21:25 Il Commissario Montalbano: Un covo di vipere (film)

23:55 Porta a Porta

Rai 2

21:20 Il Molo Rosso

23:15 90 Minuto

Rai 3

21:20 Chi l’ha visto?

0:00 TG3 Linea Notte

Rete 4

21:27 Die Hard – Vivere o morire (film)

0:12 Bulletproof (film)

Canale 5

21:20 Live non è la D’Urso

0:30 TG5 – Notte

Italia 1

21:25 Cattivissimo Me 3 (film)

23:15 Speciale Sport Mediaset

La7

21:15 Atlantide – Storie di uomini e di mondi

0:50 Tg La7

Tv8

21:25 MasterChef All Stars Italia

22:40 MasterChef All Stars Italia

23:55 Alessandro Borghese – 4 ristoranti

Iris

21:00 Vizio di forma (film)

0:10 Scuola di cult

Cielo

21:15 Global Meltdown (film)

23:00 CUGINI CARNALI (film)

Maria Rita Gagliardi