Elisa Isoardi risponde su Instagram alle critiche su Alessandro Di Paolo: “Scelgo i miei uomini per il cuore”

Elisa Isoardi è protagonista di un lungo sfogo su Instagram, nel quale risponde a coloro i quali la stanno criticando per la sua nuova storia d’amore con Alessandro Di Paolo.

Nuovo amore per Elisa Isoardi. La conduttrice de “La Prova del Cuoco” fa coppia fissa con Alessandro Di Paolo, produttore con la fama di milionario e playboy. Per rendere pubblica la sua nuova relazione, dopo la fine del lungo fidanzamento con Matteo Salvini, Elisa ha deciso di postare su Instagram una foto, che la ritrae insieme al suo nuovo amore. Immediati sono stati i commenti dei suoi followers, i quali hanno immediatamente puntualizzato come Alessandro non sia esattamente un adone e che quindi Elisa lo abbia scelto solo ed esclusivamente per la sua situazione economica.

Lo sfogo di Elisa Isoardi su Instagram

Elisa ha, quindi, deciso di rispondere alle illazioni dei suo fans con un lungo post su Instagram che recita:

“A chi si permette di giudicare una persona da una foto, da un attimo della sua vita, vorrei chiedere di chiudere gli occhi per un momento e pensare al motivo per cui hanno scelto amici e fidanzati. Io li scelgo per il cuore, per la loro bontà, per come mi fanno stare e per le loro caratteristiche intellettuali stimolanti. Da quando l’ho imparato vivo meglio con me stessa, con gli altri e con voi. Vi abbraccio”.

Maria Rita Gagliardi