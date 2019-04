Nave da crociera si scontra con nave petrolifera, tragedia sfiorata in Nord Europa

Una piccola nave da crociera con a bordo 171 passeggeri è entrata in collisione con una nave petrolifera. È successo in Nord Europa: tragedia sfiorata

Grande paura per i 171 passeggeri che stavano navigando a bordo di una piccola nave da crociera appartenente a una compagnia di navigazione scandinava. Una collisione con una nave petrolifera ha portato al ferimento di cinque persone, oltre agli ingenti danni di natura materiale che sono stati quantificati. In rete sono state pubblicate delle fotografie che tolgono in respiro: le immagini mostrano, tra l’altro, il salone della nave completamente devastato e un buco sulla fiancata della petroliera. L’incidente navale si è verificato nella serata di lunedì, poco dopo la mezzanotte, mentre le due navi si trovavano nei pressi di Terneuzen (Paesi Bassi).

Nave da crociera si scontra con nave petrolifera, tanta paura e cinque persone lievemente ferite

La Viking Cruises, una compagnia di navigazione con sede legale a Los Angeles, è famosa per le sue piccole ma lussuose navi da crociera. Una di queste imbarcazioni, impegnata in una crociera fluviale dalla durata complessiva di dieci giorni, è rimasta coinvolta in un brutto incidente con una petroliera. È successo lunedì scorso, poco dopo la mezzanotte, in quello che era il settimo giorno di traversata. In quel momento, la nave ospitava 171 passeggeri: cinque di loro sono rimasti feriti lievemente. L’imbarcazione, chiamata Viking Idun, stava navigando per spostarsi da Anversa a Gand.

Nave da crociera si scontra con nave petrolifera, nessun versamento di sostanze inquinanti in acqua

L’impatto tra la Viking Idun e la petroliera ha danneggiato la prua della prima imbarcazione. In quanto alla petroliera, danneggiata sulla fiancata, non si è verificato un danno sotto la linea di galleggiamento e- fortunatamente- non c’è stato versamento di olio o di altre sostanze inquinanti in acqua. Immediati i soccorsi, che hanno spinto la Viking Idun fino al porto olandese di Terneuzen. Da qui i turisti hanno continuato il loro viaggio, sebbene con un itinerario un po’ differente rispetto a quello inizialmente previsto. Per la Viking Cruises si tratta del secondo incidente degno di nota occorso in poco tempo, dopo il salvataggio della Viking Sky in difficoltà nel Mar di Norvegia.

Nave da crociera si scontra con nave petrolifera, il comunicato della Viking Cruises

La compagnia navale Viking Cruises ha spiegato quanto accaduto attraverso la dichiarazione di uno dei suoi portavoce: “Possiamo confermare che poco dopo la mezzanotte del 1 aprile, Viking Idun e una nave da carico si sono scontrate durante la navigazione da Anversa a Gand. Nessun ospite è rimasto ferito, la nave ha subito qualche danno vicino alla prua ed è attualmente attraccata a Terneuzen con tutti gli ospiti. Mentre viene valutato il danno della nave, gli ospiti continueranno il viaggio con una versione modificata dell’itinerario. Speriamo di far funzionare la nave in tempo per la sua prossima partenza, il 4 aprile. Se così non fosse, i futuri ospiti saranno ospitati su un’altra nave. Il team che gestisce le comunicazioni con i clienti di Viking comunicherà direttamente con gli ospiti o con i loro agenti di viaggio.”

(Fonte: Daily Star Online)

Maria Mento