“Non l’ho violentato. L’ho amato. Aveva 14 anni, non 13. Sono una mamma, non un mostro”: l’interrogatorio della 31enne di Prato

Interrogata per due e mezzo dal gip circa la relazione extraconiugale col minorenne cui dava ripetizioni d’inglese, la 31enne di Prato s’è così espressa – secondo quanto riportato da Libero: “Non l’ho violentato. L’ho amato. Aveva 14 anni, non 13. Volevo lasciare mio marito per lui. Fare altri figli. Sono una mamma, non un mostro”.

Insomma, niente che abbia a che vedere con la violenza, ma piuttosto con una passione sfrenata ed irrazionale.

Inoltre, la linea difensiva della donna – operatrice socio-sanitaria – si sofferma sul fatto che i rapporti con il ragazzino sarebbero iniziati quando lui aveva già compiuto 14 anni (e non quando aveva 13 anni: in tal caso sarebbe scattato automaticamente il reato di violenza su minore, in base all’articolo del codice panale 609 quater).

Secondo la procura di Prato, però, i primi approcci sarebbero avvenuti quando il giovanissimo avrebbe avuto appena 13 anni e si trovava ancora alle scuole medie: la donna avrebbe già approcciato sessualmente il minore, costringendolo a sdraiarsi sul letto con lei nuda sopra.

Di fronte al gip, la donna s’è difesa anche da un’altra accusa – forse anche più grave: quella di detenere materiale pedopornografico. La donna ha assolutamente negato di aver scaricato materiale di questo tipo o di aver navigato in siti che propongono contenuti pedopornografici: al massimo, le ricerche online “scabrose” sono state sempre limitate a siti per adulti.

Adesso la 31enne si trova agli arresti domiciliari (indagato anche il marito 32enne, indagato per aver registrato come suo il piccolo nato ad agosto dalla relazione della moglie con il minorenne) e s’attende – dopo i tanti interrogatori alle persone vicine alla donna – l’incidente probatorio, in modalità protetta, per il 15enne, richiesto dal gip.

Saranno le sue parole a stabilire se la relazione è cominciata quando aveva 13 o 14 anni.