Oroscopo Paolo Fox di oggi 3 Aprile 2019: l’Ariete pronto per nuovi progetti, i Bilancia soffrono per un problema passato

Mercoledì 3 Aprile 2019. Nuovo appuntamento con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda su LatteMiele ed ormai anche nostro appuntamento fisso ogni giorno. A questo link troverete la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox andata in onda domenica. Scopriamo tutte le novità astrali per la giornata di oggi.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. In queste giornate devi cercare di recuperare energia, un po’ come quando si mette il cellulare in carica. Perché? Perché ti servirà una lunga carica dal 17 di Aprile in poi, quando sarai preso da situazioni che potrebbero essere di lavoro, personali, anche amorose, di estrema forza. Ricordo che tu stai bene solo quando fai progetti e allora adesso non è il caso di mettersi a letto a dormire, a parte il fatto che l’Ariete dorme poco e sta sempre sul chi va là. Attenzione sempre in amore: dai il tuo amore a chi ricambia, non a chi è contro o comunque sembra non starci, perché a volte l’Ariete, da questo punto di vista, si fissa, si intestardisce e poi son dolori;

Toro. Il Toro, in questa parte centrale della settimana, deve consultare persone che saranno utili per il suo futuro. Dico questo perché Saturno è in ottimo aspetto e a breve, a Maggio, avremo altre stelle importanti. Ricordo sempre che per molti nati Toro la vita è cambiata, cambiata dall’oggi al domani, per un disagio, per un fastidio, per una novità. Per qualcuno, addirittura, c’è stato un piccolo problema, un incidente, insomma tutto quello che fai in questo periodo resta baciato da una buona fortuna ma nasce sulla base di un’esigenza di cambiamento che è nata tempo fa. Un incidente di percorso potrebbe essere stato anche la chiusura di una storia d’amore. Si vede che anche le avversità non riescono ad abbatterti;

Gemelli. Per i Gemelli sembra che ci sia dietro l’angolo un’occasione migliore, ma più volte ho ripetuto che il 2019 è un anno di conservazione, non di innovazione, e allora adesso bisogna conservare, cosa che ti piace poco fare perché tu sei un esploratore, sei un curioso, quindi non è che ti metti lì a proteggere le cose che hai costruito. Però è proprio quello che dovresti fare perché adesso non si può prendere tutto con semplicità, facilità. La seconda parte della settimana è migliore;

Cancro. Il Cancro in queste prime giornate di aprile è forte. Mi piacerebbe che tu ti concentrassi un po’ di più sull’amore, perché puntare sui sentimenti non solo è giusto ma sacrosanto. Io credo che tu debba organizzare un weekend di passione. Quando abbiamo grandi stelle è probabile anche che non lo cerchiamo questo amore, perché stiamo talmente tanto bene che non abbiamo voglia di impelagarci in situazioni particolari. Ho sempre spiegato che il libero arbitrio conta sempre in astrologia, quindi chi ha un amore lo potenzia, chi non ce l’ha lo può trovare se desidera, altrimenti si sta bene così. Attenzione solo se ci sono due storie in ballo. Fatica nel lavoro, dove però è possibile ricucire uno strappo.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Il Leone adesso ha bisogno veramente di un po’ più di forza perché, come altri segni di fuoco, dal 17 parte il periodo della battaglia. E allora siccome il Leone le battaglie le vuole vincere è normale che in questi giorni sia in ricarica. Ho detto che tra questo mercoledì e venerdì la complicità delle persone che sono attorno a te sarà molto importante. Non puoi fare tutto da solo anche se ti piace comandare. Il denaro a disposizione per realizzare le cose non è molto però tu sai fare veramente tanto anche con poco;

Vergine. È inutile chiedersi troppi perché. Chi si chiede troppi perché non sbaglia all’inizio, in quanto riesce a capire certi meccanismi. Chiedersi “Perché mi ama?” o “Perché non mi ama?” è importante, purché poi queste riflessioni diano spazio a un po’ di pace perché la realtà è che molti Vergine non fanno pace con il cervello e alla fine sono un po’ troppo in tensione. Sabato e domenica giornate in cui ci sarà un po’ più di tranquillità. Questo non è un mese molto sensuale, sereno per i sentimenti. Attenzione ai progetti;

Bilancia. In questo mercoledì la Bilancia ha bisogno di affetto e comprensione. Io consiglio di sfruttare questa giornata perché giovedì potrebbe esserci qualche problema vista la Luna opposta. Che in questi giorni tu possa essere anche premiato, avere un certo riscontro è normale, però ci sono anche dei blocchi. Saturno dissonante potrebbe far riemergere un problema dal passato e qualcuno dovrà chiamare un esperto, un commercialista, un avvocato, qualcuno- appunto- che possa aiutare a risolvere un problema. La preoccupazione di molti è quella di mantenere il proprio ruolo o di difendersi da qualche accusa;

Scorpione. Lo Scorpione vive questa giornata con la Luna favorevole. Non pensare alle persone che ti hanno fatto del male. Capisco, è difficile perché sei a volte pieno di livore. Bisogna essere positivi, guardare il futuro con interesse non con diffidenza. Se solo si potesse cancellare il passato! Però ricorda che anche le esperienze negative alla fine sono utili nella vita perché ti permettono di fare esperienza, quell’esperienza che poi consente di non ripetere due volte lo stesso errore.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Il Sagittario deve essere prudente in amore. Credo che molti già lunedì, martedì, abbiano notato una grande tensione che sarà ancora più forte se la coppia è ossidata da tempo o se ci sono delle difficoltà da molte settimane. Abbiamo una situazione particolare perché molti sono arrabbiati a causa di instabilità, un’instabilità che c’è anche nel lavoro. Questo può capitare soprattutto ai Sagittario che fanno tante cose. Il Sagittario è un poliedrico. Dicevo tempo fa che spesso, nella vita, il Sagittario parte per un lavoro e poi si ritrova a fare tutt’altro. È l’esperienza di vita. Il Sagittario che non dice mai no. Se tu chiedi al Sagittario di fare una cosa che non ha mai fatto ti dice sì. L’importante però è sfruttare le occasioni che ora arrivano, sono arrivate o arriveranno grazie a Giove favorevole con un minimo di preparazione in più perché la buona volontà conta ma a volte conta anche la forza che è data dall’esperienza;

Capricorno. Il Capricorno non escludo che in questi giorni voglia liberarsi di qualche peso. Quando Saturno transita nel segno è una sorta di revisore di conti che arriva nella nostra vita e dice “Giarda, questo non va bene e questo va bene”. Conti che possono essere sì di tipo economico, ma anche sentimentale. Posso dire, però, a vantaggio del Capricorno che se in questi giorni c’è una storia che non funziona non è colpa del Capricorno perché tu sei molto chiaro nelle tue idee, tu sai benissimo quello che desideri. Potresti anche accettare un cambiamento che ti impone il destino, però credo che se ci sono problemi siano gli altri a porli. È un momento da dentro o fuori definitivo che però non hai imposto tu;

Acquario. L’Acquario è forte ma in questi giorni è anche piuttosto influenzabile. Infatti, se capiterà a un Acquario di frequentare posti nuovi, di iniziare un nuovo progetto, addirittura di viaggiare, stare in un’altra città, immediatamente (visto questo Urano dissonante che è sempre un po’ sibillino, ribelle) verrà voglia di fare altro. Verrà voglia persino di trasferirsi. Molti in questo momento sono polemici, nervosi, instabili e danno la colpa agli altri se succede questo. Può anche darsi che qualche problema arrivi dall’esterno, però quando si è molto ribelli si sente una forte pressione anche da parte di persone che in effetti sono sempre le stesso, ovvero se l’Acquario cambia non detto che tutti gli altri attorno debbano cambiare. Evita conflitti in amore;

Pesci. Questa giornata nasce con qualche piccolo dubbio. Ci vorrà pazienza nel pomeriggio. Sabato e domenica saranno due giornate anche più interessanti per l’amore. Poi nei rapporti con Toro, Cancro, potresti vivere delle emozioni in più. Tornare indietro non va bene: devi solo andare avanti. I nati Pesci che dicono “Non riesco ad andare avanti perché non riesco a dimenticare un amore, perché c’è un ex che con me è troppo insistente”, da una parte dicono la verità e dall’altra stanno cercando scuse per comunque continuare una situazione che in fondo in fondo non è ancora finita nel cuore. Va detto che il segno dei Pesci, un po’ come altri (Capricorno, Scorpione), prima di dire stop a una storia ci mette tempo: magari lo dice a livello razionale ma a livello istintivo, emotivo, non è così.

Per ascoltare direttamente online questo oroscopo su LatteMiele: qui il link.

Maria Mento