Royal Family News, anche Meghan Markle e il principe Harry sbarcano su Instagram (separati dalla famiglia) – VIDEO

Royal Family News, anche Meghan Markle e il principe Harry sbarcano su Instagram

Benvenuti nel nostro Instagram ufficiale; non vediamo l’ora di condividere con voi il lavoro che ci guida, le cause che sosteniamo, gli annunci importanti e l’opportunità di far luce su questioni focali. Vi ringraziamo per il vostro supporto e vi diamo il benvenuto.

Con questo annuncio anche la coppia reale al centro del gossip più di ogni altro – quella composta da Meghan Markle e dal principe Harry – hanno annunciato il loro ingresso su Instagram.

Per loro, un account ad hoc, separato da quello della Royal Family.