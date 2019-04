Scontro mortale tra automobile e motocicletta, un uomo ha perso la vita a Catania

Nel pomeriggio di oggi una vettura e una moto sono rimaste coinvolte in un incidente in uno dei quartieri di Catania. L’uomo a bordo della motocicletta è deceduto

Nel pomeriggio di oggi 3 Aprile 2019, intorno alle ore 15:00, una vettura e una motocicletta si sono scontrate tra loro nel quartiere catanese di San Giovanni Galermo (nella zona nord-ovest della città). Il mezzo a due ruote ha impattato contro una Volkswagen Golf bianca: nulla da fare per il centauro.

Scontro mortale tra automobile e motocicletta a Catania, sconosciute generalità della vittima e dinamica

In Via Orsa Minore, nel quartiere di San Giovanni Galermo (Catania), un uomo ha perso la vita oggi pomeriggio. L’uomo stava guidando una motocicletta quando ha impattato contro una Volkswagen Golf bianca. Sul luogo del sinistro sono giunte un’ambulanza e una pattuglia della Polizia, ma i soccorsi si sono rivelati inutili in quanto per il motociclista era già troppo tardi. Ancora sconosciute le generalità della vittima, così come scarne sono ancora le notizie disponibili sull’accaduto. Sconosciuta anche l’esatta dinamica del sinistro: saranno i rilievi effettuati dagli agenti di Polizia a determinare l’esistenza di eventuali infrazioni al Codice della strada e delle relative responsabilità.

Seguiranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.

(Immagine di repertorio)

(Fonte: CataniaToday)

Maria Mento