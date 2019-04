Selvaggia Lucarelli attacca Le Iene: “Sono dei bufalari” – VIDEO

Selvaggia Lucarelli si scaglia contro Le Iene

Selvaggia Lucarelli ha spesso criticato i servizi mandati in onda a Le Iene, nelle ultime ore la giornalista ha accusato il programma di raccontare solo bufale. La Lucarelli ha fatto riferimento al caso di Igor Manaj trattato nella puntata di ieri.

La nota giornalista pensa che a Le Iene abbiano usato due genitori che soffrono a causa del suicidio del figlio per attaccarla. La Lucarelli è stata accusata di aver insultato e offeso la famiglia di Igor. In merito a ciò ha detto: “Non ho mai offeso nessuno e il mio articolo è ancora online, senza insulti o accuse infamanti”.

La giornalista ha aggiunto che non esiste un articolo offensivo e non esistono commenti offensivi. La madre di Igor l’ha anche accusata di averla offesa nel corso di una telefonata, ma a detta sua è stata la signora ad offendere lei. Queste le sue parole: “La telefonata non è stata per nulla aggressiva e se c’è qualcuno che ha offeso e svilito l’altro è la signora, esattamente come ieri sera affermando che mi occupo di cazzate.”

E ancora: “Io ho fatto delle domande e espresso perplessità perchè la ricostruzione della vicenda ha dei buchi e delle contraddizioni e continuo a pensare che servirebbe più prudenza”

Selvaggia Lucarelli ci ha tenuto poi a precisare di essere una giornalista, a differenza di Viviani. Ha inoltre detto di essere incensurata, Viviani invece a detta sua ha condanne definitive per i suoi servizi alle Iene.