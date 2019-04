Serie A in streaming su DAZN: come vedere online le partite della 30esima giornata

La Serie A torna in campo questa sera dopo gli anticipi di ieri che hanno visto la Juventus vincere nettamente alla Sardegna Arena e il Milan trovare il pari in rimonta con l’Udinese. Proprio il mezzo passo falso dei rossoneri rappresenta una ghiotta occasione per le romane di farsi sotto nella lotta Champions e per i cugini nerazzurri di riportarsi a distanza di sicurezza. Come ogni settimana DAZN offre agli appassionati di calcio la possibilità di vedere tre dei match di giornata (se siete interessati ad approfittare del mese gratuito vi basta andare su questa pagina), scopriamo quali sono.

Serie A in streaming su DAZN: ecco come vedere online le partite

Il primo match proposto dalla piattaforma streaming è quello delle 19:00 tra Napoli ed Empoli. I toscani cercheranno di sfruttare il fattore campo per ottenere dei punti importanti per la salvezza, i partenopei invece cercano una vittoria per dare continuità ad un periodo favorevole e migliorare l’umore in vista del prossimo impegno di Europa League. All’andata il Napoli vince con un netto 5-1 grazie soprattutto a Mertens, per una volta ai livelli degli anni passati.

Per le 21:00 invece sono previsti due incontri Genoa-Inter e Frosinone-Parma. Il match tra i liguri e i neroazzurri è importante soprattutto per l’Inter: la squadra di Spalletti ha un’occasione importante per mettere distanza tra se e le inseguitrici, inoltre tornerà in campo Mauro Icardi dopo quasi 2 mesi di polemiche e infortuni. All’andata fu un trionfo per il team milanese che schiantò il Genoa con un netto 5-0.

Frosinone-Parma è una sfida tra due squadre in condizioni molto differenti, gli emiliani hanno raggiunto con netto anticipo la salvezza ed hanno poco da chiedere al loro campionato, mentre per i ciociari si tratta di una delle ultime possibilità per invertire un trend negativo che sembra condurre alla Serie B. All’andata finì 0-0, risultato che oggi non servirebbe a nulla al Frosinone.

Se siete interessati a vedere questi incontri, vi ricordiamo che il primo mese di abbonamento su DAZN è gratuito.