Allerta meteo arancione della Protezione Civile: “Tempesta in arrivo”, diverse regioni coinvolte

La Protezione Civile sta diramando un’allerta meteo arancione in diverse regioni della penisola a causa di un grosso fronte temporalesco in arrivo.

Nelle scorse ore la Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo arancione in diverse regioni d’Italia. Il motivo del comunicato è legato all’arrivo di un esteso fronte temporalesco sulla nostra penisola. Per quanto riguarda la giornata di oggi, l’ondata di maltempo si manifesterà con intense piogge soprattutto in Liguria e sui settori settentrionali di Lombardia e Piemonte con abbondanti nevicate sui rilievi alpini.

Maltempo anche sulle regioni Tirreniche dove sono previste precipitazioni ed un aumento dei venti. Verso sera il fronte temporalesco si sposterà anche al sud dove verranno colpite principalmente Calabria e Sicilia. Nel comunicato della Protezione Civile si legge dunque che le varie regioni sono esortate a prendere tutte le contromisure del caso per evitare che i possibili danni idrogeologici e idraulici dovuti alle condizioni avverse possano causare delle vittime.

Maltempo, ecco le regioni a rischio oggi e domani

Già nella giornata di oggi i fenomeni di maltempo si sono moltiplicati in molte regioni d’Italia. Precipitazioni intense a carattere temporalesco sono previste nella giornata di oggi ed in quella di domani su Lazio, Umbria, Molise Abruzzo, Calabria e Sicilia. Le piogge su tutti questi territori saranno accompagnate da intensi fenomeni elettrici, forti raffiche di vento e in alcuni casi da brevi grandinate.