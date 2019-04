Anticipazioni Uomini e Donne 04 aprile 2019: Andrea zelletta organizza la stessa esterna per tutte le sue corteggiatrici

Anticipazioni Uomini e Donne: ecco cosa succederà nella puntata di oggi

Anche oggi 04 aprile 2019 andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, il talk show condotto da Maria De Filippi. Ecco le anticipazioni di quello che succederà durante la puntata del trono classico di oggi. Si inizia dal trono di Andrea Zelletta che, a quanto pare, ha trascorso la stessa esterna con tutte le sue corteggiatrici. Si parte con Giorgia, la nuova corteggiatrice che sembra aver fatto perdere la testa al tronista. Per Andrea Giorgia è una ragazza da corteggiare, e quindi la porta a cena fuori. Lei è molto imbarazzata e questo la rende ancora più attraente agli occhi del tronista. Andrea prova in tutti i modi a farla avvicinare a sé, riuscendo a farla accomodare sulle sue gambe con la promessa che “non la mangerà“. La corteggiatrice risponde che è meglio quando le cose si mangiano con lentezza, ma Andrea prontamente afferma che quando ha fame non capisce più nulla.

Uomini e Donne: Andrea fa la stessa esterna con tutte le sue corteggiatrici

Si continua con le esterne di Andrea e, in particolare, ci si sofferma su quella trascorsa con Muriel. I due ragazzi si chiariscono, e si scusano a vicenda. La corteggiatrice rivela di aver sofferto troppo in passato, e che per questo motivo ha avuto quelle reazioni esagerate. Il tronista si scusa e la saluta affettuosamente. Sempre nello stesso posto si svolge l’esterna con Natalia, i due cucinano e si accoccolano sul divano. dopo un po’ di tempo il tronista guarda l’ora e le dice che il tempo trascorso con lei gli è bastato. Lei naturalmente se la prende, affermando che per lei il tempo passato con Andrea non è mai abbastanza. Il tronista rivede Muriel, cenano insieme e lui chiede alla redazione di lasciarla dormire lì ma, naturalmente, in camere separate. La redazione acconsente, non succede nulla tra loro ma la corteggiatrice si dice serena del fatto che nella stanza accanto ci fosse lui. L’esterna con Klaudia è molto tranquilla: i due fanno colazione e si scambiano effusioni.