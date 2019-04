Britney Spears ricoverata in un centro per la salute mentale – VIDEO

Britney Spears non sta bene, la causa del malessere è lo stress

Britney Spears sta attraversano un periodo davvero delicato, a causa di un forte stress psicologico ed emotivo è stata ricoverata in un centro per la salute mentale.

La cantante è stata ricoverata da circa una settimana e dovrà rimanere nella struttura per almeno un mese. Nell’ultimo anno Britney ha sofferto molto per le gravi condizioni di salute del padre, spesso ha dovuto anche annullare impegni lavorativi per stargli vicino.

Non è la prima volta che Britney Spears viene ricoverata in un centro per la salute mentale, era già successo nel 2007. In quell’occasione aveva accusato e aggredito i paparazzi perché a detta sua la seguivano ovunque, in preda ad una crisi causata dallo stress si era rasata anche i capelli.

Poche ore fa la cantante ha postato una foto che riporta la seguente scritta: “Prenditi cura di te stesso: mente, corpo e spirito.” Allo scatto ha aggiunto la seguente didascalia: “Abbiamo tutti bisogno di prenderci del tempo per noi stessi.”