Chi è Cristian Imparato, concorrente del Grande Fratello 16: età, biografia e curiosità

Tutto su Cristian Imparato, concorrente del “Grande Fratello 16”.

Cristian Imparato sarà tra i concorrenti del “Grande Fratello 16” che aprirà ufficialmente i battenti il prossimo 8 aprile. Ecco qualche nota biografica sul vincitore di “Io Canto”.

Cristian Imparato è un cantante di 23 anni, nato a Palermo, noto per aver vinto la prima edizione di “Io Canto”, il talent show di Canale 5 andato in onda nel 2010, condotto da Gerry Scotti. Dopo aver vinto la prima edizione, Cristian partecipò al programma anche in veste di ospite, nelle edizioni successive.

Ha pubblicato il suo primo album ufficiale nel 2013, all’età di 17 anni. Da quest’album è stato estratto il singolo “Da qui cominci tu”. Dopo la pubblicazione dell’album, per Cristian Imparato, è iniziato un periodo di allontanamento dalle scene musicali. Dal 2015 in poi, infatti, il suo nome è balzato agli onori della cronaca, più che altro, per vicende extra-musicali.

Età, biografia e curiosità su Cristian Imparato

Nel dicembre 2015 è stato ricoverato in ospedale dove è rimasto per un lungo periodo. Nel maggio 2016, il cantante ha informato i fan, tramite i social, dichiarando che i propri problemi di salute non fossero ancora terminati. Sempre nel 2016, ha dichiarato di essere stato male a causa di una forte intossicazione dovuta ad un abuso di farmaci antibiotici e antidolorifici.

Nel 2018, è stato spesso ospite dei programmi di Barbara D’Urso, per smentire le notizie stando alle quali il cantante sarebbe ricorso alla chirurgia estetica, litigando con Angelo Sanzio, concorrente del “Grande Fratello 15” e Karina Cascella.

Maria Rita Gagliardi