La programmazione completa in prima e seconda serata di giovedì 4 aprile 2019.

Cosa guardare stasera in tv? La programmazione completa, in prima e seconda serata, di giovedì 4 aprile 2019. Partiamo da Rai 1 che propone la seconda puntata della serie tv “Mentre ero via”, con protagonista Vittoria Puccini. In seconda serata, una nuova puntata di “Porta a porta”.

Su Rai 2 il film, con protagonisti Serena Rossi e Giampaolo Morelli, “Ammore e malavita”: a Napoli si incrociano i destini di quattro differenti individui: un boss della camorra decide di cambiare vita e tenta in tutti i modi di sparire dalla circolazione con l’aiuto dell’astuta moglie mentre un’infermiera sognatrice e un temuto sicario sono sospesi tra il loro passato e un incerto futuro. A seguire, una nuova puntata di “Stracult live show”.

Su Rai 3 va in onda la prima puntata del programma, condotto da Raffaella Carrà, “A raccontare comincia tu”: A raccontare comincia tu”, dice Raffaella Carrà incontrando i suoi interlocutori. Inizia così, in ognuna delle sei puntate, l’appuntamento inedito con altrettanti “giganti” dei nostri giorni, che con le loro vite straordinarie hanno conquistato la fama e scritto il proprio nome nella storia del cinema, della musica, dello sport, dello spettacolo o di altri mondi d’interesse. Tra ricordi, aneddoti, cadute e successi, sullo schermo prenderà vita un incontro emozionante e di grande complicità, nel corso del quale i telespettatori potranno scoprire l’ospite di turno lontano dalle luci abbaglianti della ribalta, nell’intimità di un luogo a lui caro, dove si racconterà senza filtri alle telecamere e a Raffaella. Subito dopo, “Ossigeno”.

Passiamo alle reti Mediaset, partendo da Rete 4 che propone l’approfondimento politico di “Diritto e rovescio”, condotto da Paolo Del Debbio, seguito dal film “Angel heart-ascensore per l’inferno”.

Su Canale 5 un bellissimo film in replica: “Quasi amici”: dopo un incidente di parapendio che l’ha paralizzato dal collo in giù, il ricco aristocratico Philippe ha bisogno di qualcuno che si occupi costantemente di lui, che lo porti in giro e che accontenti ogni sua richiesta, e assume come badante Driss, un giovane senegalese dalla pelle scura appena uscito dal carcere. Driss, pero’, e’ la persona meno adatta a quel tipo di lavoro, andando incontro a una serie di imprevisti iniziali e di incomprensioni che, una volta superate grazie agli insegnamenti di Philippe, pongono la base per un rapporto di amicizia folle e inaspettato. In seconda serata, una nuova puntata del “Maurizio Costanzo Show”.

Su Italia 1 l’intrattenimento comico di “Colorado”, condotto da Paolo Ruffini e Belen Rodriguez. A seguire, il film “Ted 2”.

Su La 7 l’approfondimento politico di “Piazzapulita”, condotto da Corrado Formigli. Subito dopo, il tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, segnaliamo su Tv8 il film “Inferno”: il professor Robert Langdon si risveglia in un ospedale fiorentino in stato di amnesia. Di conseguenza, e’ costretto a fare coppia con la dottoressa Sienna Brooks, per tentare di recuperare la memoria. Insieme si ritroveranno a prevenire le azioni di un folle che ha intenzione di scatenare una piaga strettamente connessa con l’Inferno di Dante Alighieri.

Stasera in TV, giovedì 4 aprile 2019: l’elenco completo dei programmi in prima e seconda serata

Rai 1

21:25 Mentre ero via

23:30 Porta a Porta

Rai 2

21:20 Ammore e malavita (film)

23:45 Stracult Live Show

Rai 3

21:20 A raccontare comincia tu

23:10 Ossigeno

Rete 4

21:25 Dritto e rovescio

0:34 Angel Heart – Ascensore per l’inferno (film)

Canale 5

21:21 Quasi amici (film)

23:36 Maurizio Costanzo Show

Italia 1

21:25 Colorado

0:16 Ted 2 (film)

La7

21:15 PiazzaPulita

0:50 Tg La7

Tv8

21:25 Inferno (film)

23:40 Innocenti bugie (film)

Iris

21:00 La gatta sul tetto che scotta (film)

23:13 Scuola di cult

Cielo

21:15 Attrition (film)

23:00 Ina: l’esploratrice del porno

Maria Rita Gagliardi