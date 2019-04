Estrazione SuperEnalotto 4 aprile 2019: numeri vincenti, frequenti, ritardatari e verifica vincite

Estrazione SuperEnalotto 4 aprile 2019: numeri frequenti, numeri ritardatari e verifica vincite

Nuovo appuntamento con l’estrazione del lotto e del superenalotto in questo giovedì 4 aprile.

Abbiamo già scritto del Jackpot e delle possibilità di vincita nell’apposito articolo (che potete leggere qui): in questo articolo, parleremo invece di alcuni dei temi più ricercati dagli appassionati della lotteria settimanale più ricca d’Italia.

SuperEnalotto 4 aprile 2019, numeri frequenti

Di seguito, la top five dei numeri più frequenti. Si appaia all’81 e all’83 il numero 55, estratto durante l’ultimo concorso.

Si tratta di numeri estratti più volte dall’inizio del concorso (nel 1997):

85 (estratto 231 volte)

90 (226)

77 (225)

86 (224)

55 (220)

81 (220)

83 (220)

Cliccando qui potete vedere la classifica completa.

SuperEnalotto 4 aprile 2019, numeri ritardatari

Di seguito, la top five dei numeri che tardano ad essere estratti dal maggior numero di concorsi:

74 (non viene estratto da 83 concorsi)

18 (78)

81 (69)

7 (47)

41 (47)

Cliccando qui potete vedere la classifica completa.

SuperEnalotto, i numeri vincenti e verifica vincite

I numeri vincenti verranno pubblicati dopo le ore 20

NUMERI VINCENTI:

Numero Jolly:

Numero SuperStar:

Per verificare che la vostra schedina del SuperEnalotto sia vincente, potete usufruire di questo tool sviluppato da sisal che consente – inserendo i numeri della vostra ricevuta (vale anche per SiVinceTutto, Eurojackpot, Totocalcio, Totogol, BigMatch, Tris, Vinci per la vita – Win for Life Classico, V7, Vinci per la vita – Win for Life Grattacieli e Vinci per la vita – Win for Life VinciCasa) – di verificare se siete stati tra i fortunati che hanno vinto.

Clicca qui per verificare se e quanto hai vinto