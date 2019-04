Federica Sciarelli lascia Chi l’ha visto dopo 15 anni – VIDEO

Federica Sciarelli non condurrà più Chi l’ha visto

Federica Sciarelli sembra aver deciso di lasciare dopo 15 lunghi anni Chi l’ha visto?, storico programma in onda su Rai 3. Stando ai rumor a sostituire la nota giornalista sarà Roberta Bruzzone.

La Sciarelli da tempo aveva manifestato il desiderio di cambiare e abbandonare il format. Il motivo? Il peso emotivo che ne comporta. Questo è ciò che aveva svelato qualche anno fa: “Il giornalista, di solito, non sta proprio dentro il dolore: in un tg e in un giornale ti occupi di un argomento e poi passi a quello successivo. I nostri casi di scomparsi durano anni, non stacchi. Sei sempre a contatto con i famigliari.”

In tutti questi anni la giornalista è riuscita ad ottenere ottimi risultati, il programma ad oggi vanta ascolti altissimi.