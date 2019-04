Giovanni Terzi rivela: “Amo tutto di Simona Ventura, averla incontrata è una cura”

Al settimanale “Oggi”, Giovanni Terzi parla, per la prima volta a mezzo stampa, del suo amore per Simona Ventura.

Giovanni Terzi e Simona Ventura sono sempre più felici ed innamorati. La conduttrice, che dal prossimo 23 aprile sarà al timone di “The Voice of Italy” su Rai 2, lo scorso 1 aprile ha compiuto 54 anni e, per l’occasione, Giovanni le ha dedicato un post su Facebook che recita:

“Ti guardo ammirato per come gestisci ogni istante della tua vita. I tuoi figli che sono la tua meravigliosa priorità insieme alla tua famiglia; per loro ami e combatti come una tigre senza indietreggiare ma. Sei una donna che ama senza mai risparmiarsi. Così come non ti risparmi sul lavoro dove sei sempre autentica ed entusiasta. Sei una donna unica e non ti ringrazierò mai abbastanza per aver preso la mia mano e iniziato il nostro cammino assieme sulla strada della vita. Auguri AMORE IMMENSO, regala sempre il tuo meraviglioso sorriso”.

Al settimanale “Oggi”, Giovanni, giornalista e vicedirettore del “Corriere della sera”, conferma di essere innamorato di Simona e che la loro famiglia allargata funziona a meraviglia:

“Siamo innamorati, non c’è niente da nascondere. Con la nostra famiglia allargata, ce la facciamo e senza nessuno sforzo, perché ci vogliamo bene e vogliamo bene ai nostri figli”.

Giovanni Terzi: “Ho un ottimo rapporto con Stefano Bettarini”

Anche con Stefano Bettarini i rapporti sono più che buoni:

“Quanto agli ex, per Stefano Bettarini provo una gran simpatia e un grande rispetto come padre, con lui mi trovo benissimo”.

Su Simona, ovviamente, spende solo parole d’amore:

“E’ una donna generosa, sincera, piena d’amore verso gli altri. Di lei amo tutto: che adori i suoi figli, che sia una professionista incredibile, che riesca a farmi ridere sempre. Per me averla incontrata è più di un dono: è una cura”.

