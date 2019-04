Inter, ESCLUSIVO Mister Sandrè (Top Calcio 24): “Icardi è imprescindibile, non c’è un altro centravanti come lui”

Analisi di mister Gianni Sandrè dopo la vittoria dell’Inter

Nello scorso turno di campionato l’Inter è tornata a dar spettacolo nella vittoria esterna a Marassi contro il Genoa, strapazzato con un netto 4-0 (con Mauro Icardi super protagonista).

Per l’occasione abbiamo contattato l’allenatore (‘Mister 1000 panchine’) e opinionista di ‘Top Calcio 24’ Gianni Sandrè, che in ESCLUSIVA si è così espresso sulla situazione in casa nerazzurra:

Gianni Sandrè dopo Genoa-Inter 0-4

“Mi è piaciuto molto l’atteggiamento della squadra, non solo un risultato così rotondo. Ieri senza dubbio abbiamo visto un Icardi assoluto protagonista del match; ha creato lo spazio per il gol di Gagliardini, si è procurato un rigore e lo ha trasformato, ha fatto l’assist a Perisic e preso un palo, di più non poteva fare. Io sono sempre stato dalla parte di Icardi, è un centravanti unico e ce ne sono pochi come lui al mondo. Se l’Inter decidesse di venderlo, chi prenderebbe il suo posto? Lo scambio con la Juventus con Dybala poi non regge perché parliamo di due ruoli diversi. Spalletti? Se arrivasse al suo posto un grande allenatore come Conte o Mourinho allora sarei favorevole ad un cambiamento, ma in caso di sostituzione con un tecnico qualunque tanto per allontanare il toscano non mi parrebbe una scelta saggia”.

Simone Ciloni