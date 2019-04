Live Non è La D’Urso: Paola Caruso incontra la sua presunta mamma biologica: “Mio figlio ha bisogno di una nonna”

A “Live Non è La D’Urso”, Paola Caruso ha incontrato la sua presunta mamma biologica.

Ieri sera, ospite a “Live Non è La D’Urso”, Paola Caruso ha avuto modo di incontrare la donna che sostiene di essere la sua mamma biologica (vi abbiamo parlato qui della storia della donna). Paola ed Imma, cosi’ si chiama la signora, si sono incontrate nell’ascensore della trasmissione.

Prima dell’incontro, Imma ha parlato con la padrona di casa Barbara D’Urso, alla quale ha dichiarato di essere sicura che la ex Bonas di “Avanti un altro” sia sua figlia: “E’ lei, è mia figlia. Me lo sta dicendo il mio cuore”.

L’incontro tra Paola ed Imma

Le due hanno, quindi, avuto modo di vedersi, essendo protagoniste di un incontro pieno di emozioni e lacrime. Paola, appena vista la donna, ha asserito immediatamente di averla riconosciuta come sua madre: “Mi sono sentita una cosa nel cuore. Mamma mia, dopo 34 anni. Sei bellissima. La storia si ripete. Anche io sono frutto di un amore come Michelino. Come sei bella. Sono scioccata. Non ci credo. Sai quanto tempo ci metti a metabolizzare qualcosa perché sembra che non sia reale. Michelino ha bisogno di una nonna e di una zia”.

Imma: “Mi manca il respiro. Ci sono io con te. Anche se io non sono la tua mamma per te ci sono lo stesso. Sto sognando, datemi dei pizzicotti”.

Tornate in studio, Paola ha conosciuto anche Vanessa, la ragazza che potrebbe essere sua sorella. Questa mattina, Paola ed Imma faranno il test del DNA ed i risultati saranno pronti tra quindici giorni.

Maria Rita Gagliardi